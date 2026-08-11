Majica koja skriva znoj? CityZen je prošao test na vrućini: mokra iznutra, a izvana bez mrlja. Košta 44 eura, odbija i tekućine te obećava spas u paklenim ljetnim danima
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Majica bez vidljivih tragova znojenja stvarno je učinkovita!
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Ljeto je mnogima najdraže godišnje doba. Dugi i topli dani, druženja, šetnje i brojne sportske aktivnosti idealni su za opuštanje i uživanje. No, visoke temperature i žarko sunce donose i jedan čest problem, pojačano znojenje. Netko se znoji više, netko manje, ali gotovo svi dijele istu brigu, kako izbjeći neugodne mrlje od znoja na odjeći.
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