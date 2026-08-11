Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
PATENTIRANA TEHNOLOGIJA PLUS+

Majica bez vidljivih tragova znojenja stvarno je učinkovita!

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Majica bez vidljivih tragova znojenja stvarno je učinkovita!
Foto: Josip Mikačić/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Majica koja skriva znoj? CityZen je prošao test na vrućini: mokra iznutra, a izvana bez mrlja. Košta 44 eura, odbija i tekućine te obećava spas u paklenim ljetnim danima

Admiral

Ljeto je mnogima najdraže godišnje doba. Dugi i topli dani, druženja, šetnje i brojne sportske aktivnosti idealni su za opuštanje i uživanje. No, visoke temperature i žarko sunce donose i jedan čest problem, pojačano znojenje. Netko se znoji više, netko manje, ali gotovo svi dijele istu brigu, kako izbjeći neugodne mrlje od znoja na odjeći.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Koji anđeo vas čuva? Svaki znak Zodijaka ima svog zaštitnika
SAZNAJTE KOJI JE VAŠ

Koji anđeo vas čuva? Svaki znak Zodijaka ima svog zaštitnika

Anđeli mogu pomoći da bolje razumijete svoj astrološki znak i to kako on utječe na vaš životni put. Oni govore o našim inherentnim osobinama i osobnostima
Najzahtjevniji jezici svijeta: Evo na kojem mjestu je hrvatski
LINGVISTIČKA SKALA

Najzahtjevniji jezici svijeta: Evo na kojem mjestu je hrvatski

FSI klasificira jezike prema tome koliko je sati prosječno potrebno govornicima engleskog jezika da dosegnu profesionalnu radnu razinu. Jezici su podijeljeni u pet kategorija, od najlakših do izuzetno teških, uzimajući u obzir gramatičku složenost, fonetiku, kulturne razlike i udaljenost od engleskog jezika
FOTO 'Djevojka sa sela' je prava internet senzacija! Njezine fotke su sve bacile na koljena
POGLEDAJTE ZAŠTO...

FOTO 'Djevojka sa sela' je prava internet senzacija! Njezine fotke su sve bacile na koljena

Poznata kao @jessicakes33, Jessica Weaver jedna je od najpraćenijih Instagram kreatorica s više od 11 milijuna pratitelja, ali njezin profil ne donosi samo modne trendove i motivacijske poruke, često uključuje i odvažne, seksi fotografije koje su je lansirale u sferu popularnih modela i lifestyle influencera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026