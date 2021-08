Kassidy Pierson (27) iz Minnesote u SAD-u dokumentirala je svoju borbu s rakom kože kroz niz video uradaka koje je objavila na TikToku.

Kaže kako je prve promjene na madežu na unutarnjoj strani bedara primijetila u dobi od 18 godina. Počeo je mijenjati oblik, veličinu i boju, a pojavili su se i svrab te suhoća. Bila je mlada i nije shvaćala da su to sve simptomi melanoma pa ih je ignorirala.

- Madež je bio veličine gumice za olovki, svrbio me je, bio je suh, krvario je ako bih se češala. Nije imao boju i mijenjao je oblik. Imala sam sve simptome - prisjetila se i dodala kako si ne može oprostiti što odmah nije nešto poduzela.

U to vrijeme je bila trudna pa je i to bio još jedan dodatni razlog zašto nije obraćala puno pažnje na madež. Kaže kako nije imala niti zdravstveno osiguranje te je na odlazak liječniku čekala do svoje 21. godine.

Ubrzo su joj dijagnosticirali melanom, najopasniju vrstu raka kože koji se u njezinom slučaju već proširio tijelom.

- Napravili su biopsiju madeža, a dva tjedna kasnije dobila sam dijagnozu, rekli su mi kako se radi o melanomu 3. stupnja koji se već proširio na limfne čvorove. Upitala sam ga što to znači, jer nisam znala. Rekao mi je da postoji nekoliko različitih vrsta raka kože, a melanom je smrtonosan i ja sam ga imala - nastavila je.

Tvrdi da njezin prvi onkolog u početku nije provodio nikakvo liječenje te da je godinu dana kasnije melanom prešao u 4. fazu, odnosno dodatno je metastazirao po cijelom tijelu, uključujući i mozak.

Odlučila je potražiti mišljenje drugog liječnika koji joj je savjetovao da odmah započnu niz agresivnih tretmana - kemoterapiju, zračenje i operaciju.

- Bilo je to dugo putovanje. Napravili su mi djelomičnu zamjenu kuka, odstranili su mi polovicu desnog plućnog krila, napravili su resekciju crijeva (kirurško odstranjivanje dijela crijeva), prošla sam dva ciklusa kemoterapije i četiri, pet ciklusa zračenja i različitih vrsta zračenja - prisjetila se.

- Bila sam na različitim imunoterapijama, kliničkim ispitivanjima, lijekovima. Bio je to jako, jako dug put - dodala je.

Početkom ove godine uslijedila je najgora moguća vijest - nema joj spasa. Na mozgu su joj otkrili sedam novih tumora. Liječnici su savjetovali da posljednje dane provede u hospiciju. Poslušala ih je i uskoro odlazi tamo čekati smrt. Ne zna koliko će još živjeti.

- Možda nekoliko mjeseci, a možda nekoliko godina. Ne znam koliko mi je još preostalo, ali znam da nije puno - rekla je.

Ovo malo vremena što joj je preostalo koristi kako bi ljude upozorila da ne ignoriraju promjene na koži kao što ih je ona. Da je odmah otišla na pregled, danas bi bezbrižno gledala sina kako raste.

- Molim vas, provjeravajte kožu. Idite na pregled barem jednom godišnje, a ako ugledate nešto sumnjivo, posjetite liječnika i prije - poručila je, a prenosi Daily Mail.

'Ubrajaju se među najagresivnije tumore kože'

- Melanom je zloćudni tumor melanocita – stanica koje stvaraju melanin (crni pigment). Zbog velike sklonosti ranom metastaziranju ubraja se među najagresivnije tumore kože. Ipak, dobra je vijest da se jednostavno može otkriti na vrijeme te efikasno liječiti - kažu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ).

- Boja kože, svijetla put i izloženost ultraljubičastom zračenju te česte opekline od sunca u mladosti rizični su faktori za razvoj melanoma. Ovdje spadaju i neka druga stanja kao veliki urođeni madeži ili sindrom displastičnih madeža. Razlozi za povećanje incidencije su višestruki, a najbitniji čimbenik je prekomjerno izlaganje kože djelovanju sunčevog zračenja. Svjesnost o melanomu te redovni (samo)pregled kože vrlo su važni budući da su što ranija dijagnoza i rani početak liječenja presudni za prognozu bolesti dodali su i savjetovali kako pregledati madeže i na što obratiti pažnju:

Jedno od najpopularnijih, najjednostavnijih pravila za detekciju i praćenje sumnjivih madeža je ABCDE pravilo.

- Prilikom samopregleda madeža ne smijete zanemariti niti jedan dio tijela. Posebnu pažnju obratite na manje vidljiva područja poput vlasišta, područja između prstiju, čitave stražnje strane tijela te intimnih područja. Jednom mjesečno, uz pomoć ogledala prema ABCDE pravilu pregledajte svoju kožu. Ako primijetite sumnjivi madež ili njegovu nedavnu promjenu, ne odgađajte liječnički pregled - napominju u HZJZ-u.