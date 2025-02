Majka dvoje djece mislila je da joj se tijelo mijenja jer doji, a doživjela je najgoru noćnu moru

Zaposlena majka dvoje djece, 29-godišnja Maria Black, vjerovala je da su promjene u njenom tijelu rezultat iscrpljenosti od dojenja. No njezina svakodnevna borba s umorom i stalni kašalj doveli su je do užasne dijagnoze – raka.

Maria, koja radi kao odgojiteljica u predškolskoj ustanovi, isprva je mislila da se njezino tijelo jednostavno oporavlja od dojenja. Umorna, sa stalnim kašljem i otečenim licem, vjerovala je da su to uobičajeni simptomi, a liječnik joj je čak rekao da je to normalno s obzirom na pandemiju.

- Rekao je: 'To je sada normalno. Ljudi nisu naviknuti biti bolesni jer su bili izolirani zbog COVID-a' - ispričala je Maria za The Mirror.

No uskoro su se počeli javljati drugi simptomi – bila je pod konstantnim stresom, imala je čudan osjećaj u tijelu te su joj dijelovi lica bili otečeni, no sve to Maria nije povezivala s nečim ozbiljnim.

- Zato toliko ljudi završi s dijagnozom u 4. stadiju, jer simptomi izgledaju normalno, kao nešto što svi proživljavaju - rekla je Maria.

Nekoliko tjedana kasnije, njezin muž Rich primijetio je kvržicu na njenoj dojki, ali Maria je isprva pomislila da je to samo posljedica dojenja.

- Mislila sam da je to normalno kad dojiš. Grudi postanu tvrde - objasnila je.

No nakon prestanka dojenja, kvržica je ostala i postala je tvrda i okrugla, što joj je bilo neobično.

Doktor ju je uvjeravao da nije ništa ozbiljno, no nešto ju je tjeralo da inzistira na dodatnim ispitivanjima.

- Rekla sam: 'To nije bilo tu prije nekoliko tjedana. Došlo je iznenada. - prepričava.

Liječnik je pristao napraviti biopsiju, no ni on nije izgledao zabrinuto, sve dok nisu došli rezultati. Četiri dana nakon biopsije, dok je Maria radila, liječnik ju je pozvao na razgovor.

- Kad je rekao 'dovedite muža', znala sam da nešto nije u redu - priznaje Maria.

Najteži trenuci za Mariju i njenog muža uslijedili su kad su obaviješteni o strašnoj dijagnozi – raku dojke. Slijedilo je šest krugova kemoterapije, mastektomija i 25 ciklusa zračenja. Iako je tretman bio izuzetno težak, Maria je crpila snagu u svojim sinovima.

- Moji dečki su mi pomogli da se ne predam, čak i kad nisam imala snage - rekla je.

Iako je izgubila kosu, Maria je, na iznenađenje, ponovno stekla povjerenje u sebe.

- Nisam više imala dugu kosu, ali sada sam sigurnija nego ikad prije - tvrdi.

Danas, nakon svih tih izazova, Maria se priprema za novo poglavlje života. S obzirom na svoju borbu, sada prikuplja sredstva kako bi obišla svoju obitelj u Atlanti.

- Ako ne možemo ostvariti san o preseljenju, bar ćemo letjeti na Uskrs i ponovno se spojiti sa obitelji - kaže Maria.

Iako je rak promijenio njezin život, Maria je odlučila ostati pozitivna i hrabra, oslanjajući se na ljubav svojih bližnjih i snagu koju su joj dali njezini sinovi.