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KRAJ JEDNE ERE

Majka dvoje djece priredila raskošnu zabavu za razvod: 'Najbolja noć u mom životu'

Piše 24sata,
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Majka dvoje djece priredila raskošnu zabavu za razvod: 'Najbolja noć u mom životu'
Foto: PRIVATNA ARHIVA
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Jedna žena bila je toliko odlučna proslaviti nastavak života bez bivšeg supruga da je organizirala raskošnu zabavu za razvod koju je nazvala "najboljom noći u svom životu"

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Kad je Toni Harding saznala da je njezin dugo očekivani razvod konačno finaliziran, ova majka dvoje djece bila je ustrajna u namjeri da tradicionalno sumoran događaj pretvori u noć za pamćenje.

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Zabava za kraj jedne ere

Ova 42-godišnjakinja odlučila je proslaviti prekretnicu zabavom desetog siječnja, potrošivši gotovo 2400 eura na DJ-a, catering i foto-kabinu za 90 članova svoje obitelji i prijatelja. Cilj joj je bio zahvaliti svojim najbližima na nepokolebljivoj podršci tijekom procesa koji je trajao gotovo godinu dana.

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Toni, koja je bila u braku od 2014. godine, odlučila je okončati devetogodišnji brak u siječnju 2023. nakon što se, kako kaže, "odljubila". Nakon što je razvod finaliziran u prosincu prošle godine, odmah je počela planirati proslavu kako bi konačno "zatvorila to poglavlje" u svom životu. Zabavu je opisala kao "bolju od vjenčanja", a prostoriju je ukrasila svjetlećim natpisom "razvedena" i tortama s porukom "kraj jedne greške".

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Toni, koja živi u blizini Buxtona u Derbyshireu, ispričala je kako je veza izgledala prije nego što su se problemi pojavili.

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​- U početku je veza bila vrlo lijepa i normalna. Bili smo zajedno pet godina. Nakon što smo se vjenčali, dogodila se ogromna promjena u dinamici veze. Dobili smo još jedno dijete i to je bio moj pokušaj da sve popravim, ali nije uspjelo. Jednostavno smo se udaljili, odljubila sam se od njega. Nisam htjela nikoga kriviti, rekla sam mu da to ne funkcionira i da više ne želim biti s njim - rekla je.

Bolje od vjenčanja

Nakon dugog i složenog procesa razvoda, Toni nije osjetila nikakve posebne emocije kada su stigli papiri, ali je osjetila potrebu zahvaliti svima koji su bili uz nju. ​- Tijekom te gotovo jedne godine, mnogo ljudi me podržavalo. Organizirala sam zabavu za razvod jer sam htjela zahvaliti svim tim ljudima. Nije to utjecalo samo na mene, htjela sam im reći hvala - objasnila je za Daily Star.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Toni priznaje da joj je zabava pomogla da dobije osjećaj zatvaranja poglavlja te se hvali da je događaj ispunjen zabavom zasjenio čak i dan njezina vjenčanja. Sada potiče i druge da razmisle o organizaciji zabave za razvod kako bi proslavili vlastitu prekretnicu.

Poruka za sve koji se razvode

​- Ljudi etiketiraju razvedene kao nekoga tko nije uspio. Dugo sam se osjećala kao da nisam uspjela jer je bila moja odluka da odem, ali shvatila sam da nisam podbacila, učinila sam ono što je bilo ispravno za mene. Imam novu životnu energiju za koju nikad nisam mislila da ću je vratiti. Zašto ne biste imali zabavu za razvod? Slavite sve druge sretne trenutke u životu, a ovo je za mene bio zaista sretan trenutak. Drugim ljudima koji prolaze kroz razvod poručila bih da postoji svjetlo na kraju tunela. Nemojte cijeli život živjeti brinući se o tome što drugi osjećaju - poručila je Toni.

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