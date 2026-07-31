Majka i sin usred ljeta osvojili čak 624 boce mineralne vode

Ako postoji raj, u vrijeme kad je vani plus 35 stupnjeva, Hermann Fahr (25) i njegova majka Hedwiga iz Leverkusena (SR Njemačka), na današnji dan 1976. godine, vjerojatno su se osjećali kao da su u raju. Naime, dobili su prvu nagradu u jednom televizijskom natjecanju, piše Večernji list na današnji dan te godine. Ni manje ni više nego čak 624 boce mineralne vode!