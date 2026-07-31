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Majka i sin usred ljeta osvojili čak 624 boce mineralne vode

Piše Marijana Matković,
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Majka i sin usred ljeta osvojili čak 624 boce mineralne vode
Foto: Arhiva Večernjeg lista
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Bizarna nagrada u medijima se 1976. 'tukla' s vijestima o mogućoj planetarnoj katastrofi, potresima, vulkanskim erupcijama i plimama te - padom nataliteta u Francuskoj

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Ako postoji raj, u vrijeme kad je vani plus 35 stupnjeva, Hermann Fahr (25) i njegova majka Hedwiga iz Leverkusena (SR Njemačka), na današnji dan 1976. godine, vjerojatno su se osjećali kao da su u raju. Naime, dobili su prvu nagradu u jednom televizijskom natjecanju, piše Večernji list na današnji dan te godine. Ni manje ni više nego čak 624 boce mineralne vode!

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