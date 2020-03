Majka sedmero djece ne šalje djecu u školu: Tri sata su dosta

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Evo zašto su azijska djeca jedna od najzdravijih na svijetu

Kristen Schroder (35) iz Mississippija ima sedmero djece i svi su mlađi od osam godina. Ona posljednje četiri godine svoju djecu podučava kod kuće. Smatra da je učenje moralnih i ostalih vrijednosti važnije od lekcija iz knjiga.

Ona je podijelila svoje iskustvo roditeljima koji su sada, zbog izolacije koja je uzrokovana korona virusom, suočeni sa 'zastrašujućim' zadatkom da djecu uče kod kuće.

- Dan obično započinjemo oko devet sati. Nakon otprilike sat vremena učenja, napravimo pauzu od 10 do 15 minuta. Zatim se vratimo učenju i završimo sve što smo isplanirali - rekla je Kristen i dodala da ponekad znaju iskrsnuti neke druge stvari pa onda promijene malo raspored.

- Popodne djeca čitaju. Prije spavanja oni stariji koji znaju čitati uzimaju knjige u ruke i čitaju dok ne zaspu. Naša djeca su također uključena u satove glazbe, sportske klubove, pa čak i grupu djece koja uče od kuće u kojoj možemo upoznati drugu nevjerojatnu djecu i roditelje - kaže Kristen koja smatra da je jedan do tri sata učenja na dan dovoljno te da su sloboda i fleksibilnost ključ učinkovitog učenja.

- Možemo imati školu kad i gdje god želimo. Kroz nastavni plan i program možemo se kretati koliko god brzo ili sporo hoćemo. Ako djecu nešto više zanima što se po nastavnom planu radi tek kasnije mi to radimo u onom trenutku kada oni to žele i zadržimo se na tome koliko to žele - objašnjava Kristen.

Ova mama priznaje da je ponekad naporno paziti na toliko djece.

- Ako računate predškolsko obrazovanje, školu kod kuće prakticiramo već četiri godine. Jedna od najzahtjevnijih stvari su ovi mališani koji trebaju i vašu pažnju. Shvatila sam da mi je potrebna pomoć oko djece ujutro pa mi uvijek netko pomogne. To mi pomaže da se usredotočim na potrebe starije djece - rekla je Kristen i dodala da joj je muž najveća podrška.

Za sve mame koje ne znaju kako isplanirati vrijeme tako da im ostane dovoljno vremena koje mogu kvalitetno provesti sa svojom djecom i učiti ih od kuće, Kristen ima savjet.

- Važno je napomenuti da djeca, ovisno o dobi i sposobnostima, trebaju samo jedan do tri školska sata dnevno. Razigrane aktivnosti i povezanost najvažnije su stvari koje možete pružiti svom djetetu - rekla je.

Ova situacija koju sad svi prolazimo zbog korona virusa je idealna prilika da uspostavite bliske odnose sa svojom djecom. To vam pomaže da upoznate njihove stilove učenja, osobnosti i da stvorite uspomene koje će trajati cijeli život.

- Važno je čitati svojoj djeci. Jedan od najboljih poklona koji im možete dati je svijet mašte, znanja, razumijevanja i iskustva koje knjige nude - kaže i priznaje da školovanje djece kod kuće nije lagano.

- Ima tjedana koji izgledaju kao da traju cijelu vječnost. Ima trenutaka kad sumnjate jesu li djeca dovoljno učila. Međutim, najviše od svega, trebate uživati u radu s djecom jer oni odrastaju tako brzo - zaključila je Kristen.

