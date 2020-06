Majka troje na piluli odjednom rodila: Zovi hitnu, nešto dolazi!

Majka troje djece cijelo je vrijeme imala redovite menstruacije, a za nešto veći trbuh liječnik joj je rekao kako ima cistu. Jedne noći dijete je samo 'krenulo van' a Grace je počela vrištati

<p><strong>Grace Meachim</strong> (32) godinama je redovito uzimala kontracepciju te joj ideja ponovne trudnoće nikad nije ni pala na pamet, smatrajući da je posve zaštićena. No jedne je večeri doživjela najveći šok u svom životu - odjednom je iz nje počela curiti voda, ustala je na WC i shvatila da rađa.</p><p>Grace i njen suprug James (34) su se dogovorili kako će imati samo troje djece i svoj su cilj ostvarili, a čak su i planirali da se James podvrgne vazektomiji kako bi Grace mogla prestati uzimati hormonalnu kontracepciju, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/11894289/i-was-on-pill-no-clue-pregnant-had-surprise-baby-girl-on-loo/">The Sun</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Popularna trudnica</strong></p><p>No prije 6 mjeseci, Grace je usred noći probudio neobičan osjećaj te je ustala kako bi popila paracetamol. Ono što tada još nije znala je da je 37 tjedana trudna, a zavarala ju je činjenica kako joj trbuh uopće nije imao specifičan oblik za trudnoću.</p><p>No kad je sjela na WC školjku te shvatila da joj je pukao vodenjak, počela je vrištati.</p><p>Suprug James i najstariji sin Tyler (13) odmah su se probudili i otrčali joj pomoći. Grace im je povikala 'zovite hitnu, nešto dolazi'.</p><p>Tek nekoliko trenutaka nakon što je nazvao bolničare, James je potrčao u kupaonicu kako bi uhvatio svoje novorođeno dijete, djevojčicu Siennu. </p><p>Tako je Sienna iznenada rođena, na opći šok svih, kao savršeno zdrava djevojčica iako nije ni jednom u trudnoći pregledana, teška 3300 grama.</p><p>- Sve skupa je bilo nadrealno, uopće nisam osjetila trudove, bol, ma ništa, samo poriv za tiskanje i odjednom se rodila, praktički odmah - rekla je Grace.</p><p>Sretni roditelji smatraju bebu darom od Boga i svakako posebnom, a Grace kaže da je pravo čudo kako uopće nije znala da je trudna, premda je prije tog rodila troje djece.</p><p>Koliko god sretni bili, kažu da definitivno neće imati više djece, a kao najsmješniji detalj cijelog poroda James izdvaja to što je Grace cijelo vrijeme govorila 'oprosti' kad je rodila, kao da je ona kriva jer je prekršila dogovor.</p><h2>Kako nije znala?</h2><p>U mjesecima koji su prethodili porodu, Grace je imala redovite menstruacije te je uzimala kontracepcijske pilule. Primijetila je određeno nabreknuće trbuha te je za svaki slučaj napravila 3 testa za trudnoću, no svi su bili negativni. </p><p>Posjetila je i liječnika opće prakse kad je bila trudna oko 5 mjeseci, koji joj je dijagnosticirao abdominalnu cistu od koje je već bolovala te joj je rekao da će sama nestati. Na pregled ultrazvukom je trebala ići u siječnju, no 'cista se rodila' mjesec dana prije.</p><p>Grace kaže kako nikakvih drugih simptoma ni smetnji nije imala te je bila savršeno zdrava.</p>