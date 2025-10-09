Prema legendi, majoneza je nastala slučajno 1756. godine, kad je kuhar francuskog vojskovođe Mahona bio primoran napraviti hladni umak za meso
Majoneza je bila luksuzno jelo, a smiksao ju je francuski kuhar
Domaća Zvijezda majoneza na tržištu postoji već 65 godina. Prvi put je proizvedena 1959. godine. U početku su je pakirali samo u tubama i staklenkama, a 1965. godine počela je dolaziti i u vrećicama. I danas se proizvodi prema originalnoj recepturi, od svježih žumanjaka i suncokretova ulja.
