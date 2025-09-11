Obavijesti

Majstor Erik iz Baranje: Kralj sam fiš lonca, ovo su moje tajne

Piše Danijela Mikola,
Majstor Erik iz Baranje: Kralj sam fiš lonca, ovo su moje tajne
Lug: Erik Munk - majstor za fiš | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Nikad ne koristim dodatke, ali pažljivo biram začinsku papriku koju koristim. Najčešće koristim onu koju uzgaja moja punica jer mi je fina i aromatična, priča Erik koji se natječe već 12 godina

Baranjac Erik Munk (47) kuha fiševe otkad je bio dijete. Voli reći da je, kao većina njegovih vršnjaka, odrastao uz kotlić, bilo da se u njemu kuhao fiš, grah ili čobanac. Svoju je ljubav nastavio i tijekom godina, pa je već više od deset godina osvajač titule državnog prvaka u kuhanju fiš paprikaša, kako u Hrvatskoj tako i Mađarskoj. I nedavno održanoj fišijadi u Belome Manastiru, među 29 najboljih kotlića Hrvatske, njegov proglašen najboljim.

