Majstori u Zagrebu i Sesvetama u srijedu besplatno popravljaju stvari! Evo kada i gdje je akcija

Povodom Dana planeta Zemlje, Obrtnička komora Zagreb u suradnji s Gradom Zagrebom, Udruženjem obrtnika grada Zagreba i Udruženjem obrtnika Sesvete 22. travnja 2026. organizira program 'Majstori održivosti – sačuvaj, ne bacaj!'.

U Zagrebu, obrtnici će svoje vještine staviti na raspolaganje na Trgu bana Josipa Jelačića od 14 do 18 sati te na Trgu Dragutina Domjanića u Sesvetama od 11 do 15 sati. (U slučaju lošeg vremena/kiše program se seli u prolaz zgrade Matice hrvatskih obrtnika, Ilica 49, te u Udruženje obrtnika Sesvete, Ninska 11c.)

Građani će imati priliku besplatno popraviti različite predmete – od odjeće i obuće do bicikala, kućanskih aparata i nakita – uz pomoć obrtnika koji svojim znanjem promiču održiva rješenja i ponovnu uporabu.

Sudjeluju obrtnici iz sljedećih djelatnosti:

- na lokaciji Trg bana Josipa Jelačića (manji postolarski i krojački popravci, popravak kišobrana, nakita, ključeva, okvira za slike, žičanih glazbenih instrumenata te servis i popravak bicikala).

- na lokaciji u Sesvetama, Trg Dragutina Domjanića (manji postolarski i krojački popravci, popravak nakita, manji stolarski popravci, popravak malih kućanskih aparata, žičanih glazbenih instrumenata, servis bicikala te mehanički popravci na donesenim predmetima).

Projekt ima za cilj potaknuti odgovornije potrošačke navike i smanjiti količinu otpada. Naime, samo tijekom 2025. godine u Zagrebu je prikupljeno više od 1200 tona tekstila i preko 5500 tona elektroničkog otpada. Popravak uređaja, preinake odjeće, obnova predmeta – izbor su koji vodi do smanjenja količine otpada, produljenja vijeka trajanja predmeta, smanjenja potrošnje sirovina i energije potrebnih za proizvodnju novih predmeta, kao i očuvanja prirodnih resursa i smanjenja emisije štetnih plinova koje nastaju pri proizvodnji novih proizvoda.

Obrtnička komora Zagreb već drugu godinu za redom sa svojim udruženjima u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji provodi aktivnosti povodom Dana planeta Zemlje. Tako je ovog vikenda održana manifestacija u Dugom Selu, Ivanić-Gradu i Jastrebarskom, a osim u Zagrebu i Sesvetama „Majstori održivosti“ organizirat će se 22. travnja u Velikoj Gorici, 24. travnja u Sv.

Ivanu Zelini te 25. travnja u Zaprešiću. Točan program i popis obrtnika te mogućih popravaka možete provjeriti OVDJE.

