Glamurozne mame, sestre blizanke Natalie Honeycutt i Katrina Neathey (38), obje iz zapadnog Sussexa, radile su 13 godina kao profesionalne čistačice, ali vrlo brzo su postale zvijezde Instagrama pa su prije dvije godine odlučile svoje savjete podijeliti s drugima na društvenim mrežama.

Na Instagramu su poznate kao 'Twinkle Cleaning Duo', a njihov rad prati više od 55.000 ljudi.

- Ljudi nam vjeruju jer radimo i čistimo. Ljudi se mogu povezati s nama, prilično smo zauzete, a imamo i obitelji - kaže Natalie.

Neke od njihovih najdražih savjeta sestre su podijelile za The Sun. Od najboljih načina uklanjanja kamenca sa slavina do toga koliko biste često trebali čistiti svoj krevet.

Pročitajte njihove savjete u nastavku:

1. Kupaonica

Uklanjanje kamenca sa slavina i glave tuša:

Čišćenje kupaonice mnogima je mrski posao, ali Natalie i Kat otkrile su neke vrlo jednostavno savjete kako bi vam olakšale daljnje čišćenje ove prostorije.

Što se tiče uklanjanja kamenca, trebat će vam prozirna folija ili vrećica.

- Često bismo koristili proizvode na određenom području, a zatim bi ta područja prekrili prozirnom folijom ili vrećicom. To zadržava vlagu i zaustavlja njihovo isušivanje - objašnjava Kat.

Iako se većina proizvoda obično može ostaviti oko 20 do 30 minuta, proizvode koji su malo jači morate ostaviti kraće.

Ukoliko vam je glava od tuša u jako lošem stanju zbog kamenca, sestre savjetuju da ju namočite oko 40 do 50 minuta.

Čišćenje teško dostupnih područja:

Umjesto da potrošite sate i sate na čišćenje teško dostupnih područja u kupaonici, Kat preporučuje da kuhinjski nož zamotate u krpu od mikrovlakana kako bi mogao doprijeti do malih i uskih područja.

- Također ga koristim oko rubova perilice posuđa. Kada povučete vrata prema dolje, šarke vam se nalaze većinom sa strane, a s prstom nikad ne možete doprijeti tamo - kaže Kat.

Teško dostupna područja možete očistiti i uz pomoć štapića za uši jer oni mogu doseći i manje praznine.

Održavanje zahoda svježim:

Vrlo je vjerojatno da su mnogi godinama krivo čistili zahod, a moguće je da to rade i dan danas. Često čišćenje zahoda uz pomoć četke za WC može dovesti do bakterijske noćne more.

Kada četku koristite za pranje zahoda, bakterije iz stolice prenose se na dlake. Ako se zatim takva četka vrati u držač, vlažni uvjeti pružiti će savršeno okruženje za razmnožavanje gadnih bakterija.

Nat i Kat kažu da one ne koriste četke, ali preporučuju da, ako to radite, napunite držač vodom i sredstvom za čišćenje, tako da se četka svaki put očisti u otopini za čišćenje.

Drugi stručnjaci za čišćenje predlažu da četku umočite u izbjeljivač i pustite da se potpuno osuši, prije nego ju vratite u držač.

2. Kuhinja

Dezinficiranje površina:

Kada čistite kuhinjske površine nije dovoljno samo poprskati proizvod i pobrisati. Natalie i Katrina kažu da je neophodno ostaviti dezinficijens oko pet minuta da djeluje.

- Sada je to pogotovo važno, kada se borimo s pandemijom - kaže Kat.

Kako koristiti izbjeljivač?

Sestre tvrde kako je miješanje izbjeljivača s vrućom vodom mit te kako ga je najbolje koristiti s vodom sobne temperature.

Prema stručnjacima, kemikalije u izbjeljivaču puno se brže razgrađuju u vrućoj vodi, što znači da je daleko manje učinkovit.

- Najbolje je prokuhati vodu, pustiti da se ohladi i zatim ju upotrijebiti za čišćenje - savjetuje Natalie.

Uklanjanje kamenca s kuhala za vodu:

Uklanjanje kamenca s kuhala za vodu posao je koji mnogi ljudi vjerojatno odgađaju, ali sestre kažu da je to lakše nego što mislite.

Jednostavno prokuhajte vodu, a zatim dodajte odabranu otopinu za uklanjanje kamenca.

- Ako vam to ne ukloni kamenac, možda ćete tada morati uključiti kuhalo za vodu. Ali važno je da ne dopustite da dođe do točke vrenja - savjetuju sestre.

Dijelovi vaše perilice rublja koje nikada ne čistite i dijelovi koje morate:

Dubinsko čišćenje perilice može se činiti kao veliki posao, ali Nat i Kat kažu da je to neophodno kako bi perilica što duže trajala. I ne, nije dovoljno samo očistiti ladicu za deterdžent.

- Ladice za deterdžent možete vrlo lako izvaditi van, tako da ih možete temeljito očistiti. Ako pogledate unutar i gore nakon što izvučete ladicu, vidjet ćete male rupe i otkrit ćete da se u njima nakupilo dosta sapuna. Pošpricajte to sprejem za plijesan, a zatim očistite. Četkica za zube može vam pomoći u čišćenju. Ono što mnogi ljudi uopće ne znaju je da postoji i filter koji također treba očistiti - objašnjavaju sestre.

Preporučuju da to provjeravate svaka tri mjeseca.

Pohrana:

Umjesto da kupujete staklenke za kuhinju, one predlažu da zadržite svaku staklenku od umaka, operete i čak obojite i prenamijenite.

3. Dnevni boravak

Uklanjanje vakuumskih mirisa:

Ako živite s psima ili drugim kućnim ljubimcima, možda ćete uočiti da usisavač malo pomaže ukloniti miris, a može čak i pogoršati miris, pogotovo ako je usisavač s vrećicom.

- Kupite esencijalna mirisna ulja i stavite nekoliko kapi na vrećicu. Mirisat će nevjerojatno - kažu sestre.

Dubinsko čišćenje tepiha:

Ako tepih samo istresete vani nekoliko puta, to nije dovoljno. Prevrtanje naopako je najvažniji korak.

- Mi okrenemo tepih kada ga čistimo i dobro ga protresemo. Nakon toga dobro usišemo obje strane što izvlači dodatne nečistoće - savjetuje Kat.

Ponekad je ipak potrebno temeljitije čišćenje.

Nat i Kat predlažu miješanje otopine za pranje tepiha i vode. Kada to pomiješate namočite s tim tepih ili krpu pa s njom očistite.

- Uvijek ga sušite na zraku, po mogućnosti ljeti, jer im treba vremena da se osuše. Ako vam je tepih potreban što prije probajte ga sušiti i s fenom za kosu ili ga stavite u sušilicu, ako se radi o manjim primjercima - dodaje Kat.

Uklanjanje mrlja s tepiha i kauča:

Nat i Kat predlažu čišćenje tepiha otprilike dva puta godišnje. Uklanjanje mrlja s tepiha i kauča najbolje je sa sprejem koji je dizajniran iznimno za uklanjanje mrlja s tepiha i s kauča. Svi ostali proizvodi mogli bi ošteti tkaninu.

4. Spavaća soba

Čišćenje kreveta:

Plahte je najbolje prati i mijenjati na tjednoj bazi, dok madrac i poplun treba prati svakih 6 mjeseci. Sestre savjetuju da svakako koristite zaštitnu navlaku.

- Mi koristimo većinom dvije zaštitne navlake, jedna je vodootporna, a druga je više kao nadmadrac za udobnost. Ako se uprljaju, bijeli ocat može riješiti taj problem - kažu sestre.

Ako trebate ukloniti miris mokraće onda vam je najbolje koristiti sodu bikarbonu kako biste uklonili neugodne mirise. Osim toga, bilo bi dobro i madrac ostaviti na zraku preko noći.

Pospremanje sobe:

Održavanje uredne spavaće sobe za mnoge je pod obavezno, a sestre kažu da je njihovo tajno oružje kada je u pitanju skrivanje labavih žica, prozirna kuka. Nju možete namjestiti ispod noćnih ormarića i stolova, odnosno izvan vidokruga te preko njih možete navući žice kako vam ne bi smetale.

Održavanje manjih prostora svježim:

Sestre ne koriste osvježivače prostora ni ladica već ih naprave sami. Uzmu omekšivač u kuglicama i ubace ga u male svilene vrećice.

5. Vanjski prostor

Natalie i Kat kažu da su jedno od njihovih najboljih otkrića velike vreće za smeće osigurane kopčom.

- Uzmemo najveću vreću za smeće, stavljamo je unutra i pričvršćujemo kopčom za bungee oko vrha, tako da ne morate stalno čistiti kantu - savjetuju sestre.