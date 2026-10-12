Makayla je jedna od najseksi fitness influencerica: U čemu je tajna njenog uspjeha?

Australska manekenka i influencerica privlači pažnju atraktivnim izgledom i odvažnim fotografijama na društvenim mrežama. Osim modelinga, bavi se televizijom, putovanjima i drugim projektima
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Makayla Anisa je fitness i lifestyle influencerica koja je izgradila veliku publiku na društvenim mrežama. Na Instagramu ima više od 500 tisuća pratitelja, dok je na TikToku prati nekoliko milijuna ljudi.
| Foto: Instagram/makaylaanisa
Makayla Anisa je fitness i lifestyle influencerica koja je izgradila veliku publiku na društvenim mrežama. Na Instagramu ima više od 500 tisuća pratitelja, dok je na TikToku prati nekoliko milijuna ljudi. |
Foto: Instagram/makaylaanisa
Makayla Anisa je fitness i lifestyle influencerica koja je izgradila veliku publiku na društvenim mrežama. Na Instagramu ima više od 500 tisuća pratitelja, dok je na TikToku prati nekoliko milijuna ljudi.
| Foto: Instagram/makaylaanisa
Prepoznatljiva je po izrazito fit i ženstvenoj figuri, a u objavama često ističe rezultate treninga, posebno oblikovane noge i gluteuse. Njezin sadržaj često uključuje uske sportske kombinacije, topove i tajice koje dodatno naglašavaju njezinu figuru.
| Foto: Instagram/makaylaanisa
Makayla se predstavlja kao visoka djevojka koja obožava teretanu, a upravo je fitness jedan od glavnih elemenata njezina online identiteta. Redovito objavljuje treninge za noge, gluteuse i leđa, kao i savjete za vježbanje.
| Foto: Instagram/makaylaanisa
Veliku pažnju privlači i svojim atraktivnim izgledom i samouvjerenim modnim kombinacijama. Često pozira u sportskim izdanjima koja otkrivaju trbuh, naglašavaju struk i ističu njezinu mišićavu, ali ženstvenu siluetu.
| Foto: Instagram/makaylaanisa
Osim fitnessa, dijeli i svakodnevni život, modne kombinacije te sadržaj povezan s aktivnim i zdravim životnim stilom. Surađivala je s poznatim fitness i sportskim brendovima, a ima i vlastite programe treninga, zbog čega je od influencerice izgradila prepoznatljiv fitness brend.
| Foto: Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa
Foto Instagram/makaylaanisa