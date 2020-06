Umjesto da joj za ro\u0111endan daruju igra\u010dke, Chelsea je od prijatelja i rodbine zatra\u017eila da joj kupe bojice, flomastere, plastelin i druge predmete vezane uz likovnu umjetnost. Planirala je napraviti posebnu kutiju s takvim potrep\u0161tinama i poslati je djeci koja \u017eive u uto\u010di\u0161tu za besku\u0107nike u Danburyju u Connecticutu. Ve\u0107 dva tjedna nakon ro\u0111endana pripremila je 40 takvih setova koji su sadr\u017eavali pastele, bojice i papir.

<p>Djeca koja žive u domovima za nezbrinute mališane, žrtve masovne pucnjave ili sličnih incidenata dirnula su djevojčicu koja im je odlučila pomoći na svoj način, piše<a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/girl-10-creates-art-kits-191956967.html"> Yahoo.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Lila (7) uživa voziti autiće</p><p>Chelseina mama <strong>Candace Phaire</strong> kaže kako se ona počela raspitivati o humanitarnom radu još prije pet godina, no tek kad je lani u kolovozu napunila 10 godina, ona i suprug zaključili us kako je dovoljno odrasla da preuzme odgovornost za takav rad.</p><p>Umjesto da joj za rođendan daruju igračke, Chelsea je od prijatelja i rodbine zatražila da joj kupe bojice, flomastere, plastelin i druge predmete vezane uz likovnu umjetnost. Planirala je napraviti posebnu kutiju s takvim potrepštinama i poslati je djeci koja žive u utočištu za beskućnike u Danburyju u Connecticutu. Već dva tjedna nakon rođendana pripremila je 40 takvih setova koji su sadržavali pastele, bojice i papir.</p><p>Vidjevši koliku su radost izazvali svojim darovima, prijatelji i obitelj odlučili su joj darovati još materijala. Mama joj je pomogla organizirati listu želja na Amazonu s proizvodima koji joj trebaju kako bi napravila još setova, a na društvenim mrežama je pokrenula profil kako bi ljudi znali što radi. Nastao je Chelsea's Charity program.</p><p>- Chelsea je birala sve stvari koje bi i sama koristila, od pastela do određenog tipa boja. Smatrala je da djeca trebaju imati isti materijal koji je i njoj na raspolaganju, bez obzira na cijenu. Naime, djeci u takvoj situaciji su skupi predmeti nedostupni, pa je Chelsea vidjela način da se uključi - kazala je mama.</p><p>Kako su donacije počele pristizati, Chelsea i obitelj su ih dijelili u El Pasu, Texasu i New Jerseyu djeci koja su preživjela masovne pucnjave u svojim sredinama. Dodatno, Chelsea je donirala i udruge veterana, djecu u utočištima za beskućnike, bolnice i udomiteljske obitelji. U 17 država podijelila je više od 2.500 setova.</p><p>- Zaista se trudi pomoći djeci s materijalima, a zbog korona virusa smo morali otkazati planirani put u Atlantu, Georgiju i Washington. Zato smo snimili male video filmove u kojima djeci daje upute iz crtanja - dodala je mama.</p><p>Iako je lista želja na stranici Chelsea's Charity popunjena, kaže da će tijekom ljeta pripremiti novcu listu te da se raduju donacijama pojedinaca i ustanova koje će se uključiti.</p><p>U nedavnom gostovanju na TV-u Chelsea je objasnila kako priprema set te je objasnila kako želi inspirirati drugu djecu da mijenjaju svijet.</p><p>- Volim umjetnost jer je to način da svatko otvori vrata nekog drugog svijeta. Možete pobjeći u umjetnost, a ja sam to željela podijeliti s drugima jer bi svatko trebao imati mogućnost tako pobjeći ako želi. Znam koliko je meni umjetnost pomogla kad sam bila jako tužna, pa sam htjela vidjeti može li pomoći i drugima - kazala je Chelsea.</p>