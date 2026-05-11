Male promjene u kupaonici za osjetno manji račun za vodu

Uz nekoliko pametnih prilagodbi u navikama i sitnih tehničkih poboljšanja, moguće je drastično smanjiti potrošnju vode i energije, a time i iznos na mjesečnim računima, bez ikakvog odricanja od udobnosti.

Najučinkovitiji način za smanjenje potrošnje vode u kupaonici jest odabir tuširanja umjesto kupanja u kadi. Dok se za jedno punjenje kade potroši između 150 i 200 litara vode, za prosječno tuširanje potrebno je od 40 do 60 litara. Pritom je ključna i duljina tuširanja - svaka minuta pod mlazom vode potroši otprilike deset do dvanaest litara. To znači da tuširanje dulje od deset minuta može potrošiti gotovo jednako vode kao i kupka.

Značajnu razliku čine i moderne glave tuša. Standardni modeli propuštaju oko 9,5 litara vode u minuti, dok učinkovitiji, štedljivi modeli smanjuju protok na 7,5 litara ili manje, a da se pritom ne gubi na jačini mlaza. Američka Agencija za zaštitu okoliša (EPA) kroz svoj program WaterSense certificira proizvode koji zadovoljavaju stroge kriterije učinkovitosti i kvalitete, osiguravajući uštedu bez kompromisa. Neki modeli imaju i praktičnu tipku za privremeno zaustavljanje protoka vode tijekom sapunanja, što dodatno doprinosi smanjenju potrošnje.

Revolucija na slavini: moć malenog aeratora

Aeratori, poznati i kao perlatori, mali su i cjenovno vrlo pristupačni nastavci koji se jednostavno postavljaju na izljev slavine, a mogu prepoloviti potrošnju vode. Njihov princip rada temelji se na miješanju vode sa zrakom, čime se stvara dojam snažnijeg i voluminoznijeg mlaza uz znatno manji stvarni protok. Ugradnjom aeratora koji protok ograničava na oko 5,7 litara u minuti, umjesto standardnih 8,3 litre, postižu se goleme uštede na godišnjoj razini. Osim što štede vodu, smanjuju i buku te neugodno prskanje. Za optimalan rad, potrebno ih je povremeno očistiti od kamenca i nečistoća.

Pametnije korištenje perilice i bojlera

Perilica rublja je veliki potrošač, no njezina se potrošnja može lako optimizirati. Uređaj uvijek treba puniti do preporučenog kapaciteta jer za poluprazan i pun bubanj troši gotovo istu količinu vode i električne energije. Veliku uštedu donosi i pranje na nižim temperaturama. Budući da čak 75 do 90 posto ukupne potrošnje energije perilice odlazi na zagrijavanje vode, pranje na 30 °C umjesto na 40 ili 60 °C značajno smanjuje račun za struju. Moderni deterdženti djelotvorni su i u hladnoj vodi za većinu odjeće, dok se više temperature preporučuju za posteljinu i ručnike.

Skriveni potrošač energije često je i bojler. Stručnjaci preporučuju održavanje temperature vode između 50 i 60 Celzijevih stupnjeva. Ta je temperatura dovoljno visoka da spriječi razvoj štetnih bakterija, poput legionele, a istovremeno je dovoljno niska da se izbjegne nepotrebno rasipanje energije za zagrijavanje na previsoke temperature. Niža temperatura vode u bojleru znači i manju potrebu za miješanjem s hladnom vodom, što posredno smanjuje i potrošnju same vode, a usporava i nakupljanje kamenca koji smanjuje učinkovitost i skraćuje vijek trajanja uređaja.

Održavanje je ključno za sprječavanje gubitaka

Na kraju, ne smije se zanemariti redovito održavanje. Curenje vode, kap po kap, može se činiti beznačajnim, no samo jedna kap u sekundi na godišnjoj razini pretvara se u tisuće izgubljenih litara vode. Jednostavan test s bojom za hranu može otkriti propušta li vodokotlić. Dovoljno je uliti nekoliko kapi boje u spremnik i pričekati petnaestak minuta bez puštanja vode. Ako se boja pojavi u WC školjci, to je siguran znak da je vrijeme za zamjenu brtve.

*kreirano uz pomoć AI-ja