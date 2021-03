Potvrđen nam je termin Šimunove druge operacije u Americi kod dr. Paleya. Operacija je zakazana za 18. lipnja 2021.

Preostaje nam još neko vrijeme biti u krugu svojih najmilijih i onda je opet vrijeme da pola srca ostavimo ovdje, u svojoj Domovini, a pola da spakiramo u kofer na pola godine, napisali su roditelji malenog Šimuna Stojanovića iz Županje na Facebook stranici Za Šimunov korak.

Hrvatska ga zna kao pravog malog lava kojem je zbog bolesti amputirana noga u prosincu 2019. te se mjesecima nakon toga navikavao na personaliziranu protezu. No čini se kako zbog rasta kosti u desnom stopalu posljednjih mjeseci gubi ravnotežu, pa je odlučeno da ponovno ode u Ameriku na pregled i operaciju. Šimun je rođen bez 25 kostiju u nogama, bez kuka, a imao je i zapetljane živce kralježnice. Teška operacija trajala je devet sati, a liječnici su mu rekonstruirali kuk, izvadili duplicirani femur, amputirali natkoljenicu lijeve noge i napravili rekonstrukciju stopala desne noge.

- Za nađu obitelj su ovo neopisivo teški trenuci. Psihički i fizički, emocionalno, materijalno. Ali Šimun je to zaslužio, svojim životom kroz ove tri godine naučio nas je toliko toga. Naučio nas je koliko je bitno zdravlje, zajedništvo, potpora, naučio nas je onim istinskim, jedinim pravim vrijednostima na koje često zaboravljamo. Zahvalni smo jer je dobio priliku za boljim životom, jer hoda prema svojoj samostalnosti i neovisnosti, jer postoje vrhunski stručnjaci koji su spremni mu podariti samostalne korake! Od onog dječaka za kojeg su prognoze bile da nikada neće hodati do dječaka koji želi igrati nogomet! Sve ovo bi bio samo san da nije vas svih dobrih ljudi koji ste uz nas i koji ste nam podrška u Šimunovom liječenju. Hvala vam svima bezbroj puta! Ono sto mogu je pokušati prenijeti emociju, napredak i Šimunovo stanje koje je mnoge od vas ohrabrilo da probijete vlastite granice i njegova borba je natjerala mnoge da ne odustanu od sebe i svojih bližnjih jer čuda se svakodnevno događaju oko nas... Čudo je i on sam, čudo ste svi VI skupa sa njime - napisali su roditelji.