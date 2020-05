Mali aerodrom na Aljasci sada je najprometnija luka na svijetu

Zanima vas ova tema? Pročitajte i ovo: Vaš auto zna puno toga o vama

Međunarodna zračna luka Anchorage na Aljasci nema raskošne zgrade poput onih u Singapuru ili Chicagu, ali u posljednje je vrijeme vrlo važna stanica u zračnom prometu. Smješten na na jednakoj udaljenosti od New Yorka i Tokija, ovaj je aerodrom trenutno najprometnija zračna luka na svijetu, barem subotom, piše CNN.

- Subota je nam je najprometniji dan, tada ima najviše teretnog prometa. I o tome najviše ovisimo. No subotom imamo najmanje putničkih letova - rekao je voditelj zračne luke Jim Szczesniak.

- Primjerice, u subotu 2. svibnja imali smo 744 leta dok je u Chicagu tog istog dana bilo 579, a u Atlanti 529 letova. Također, Anchorage je 25. travnja privremeno preuzeo titulu najprometnijeg svjetskog aerodroma - dodao je.

Prema podacima Udruge međunarodnih zračnih luka, koja godišnje objavljuje izvješće o najprometnijim svjetskim aerodromima, putnički promet u vrijeme pandemije koronavirusa pao je za više od 90 posto. S druge strane, povećao se teretni promet te je i to razlog uspjeha ove male zračne luke. Kada je riječ o teretnom prometu, u normalnim vremenima to je peti najprometniji aerodrom.

- Uočili smo povećanu potražnju i za kapacitetom nosivosti zrakoplova. To je ponajviše tako jer se puno potrepština za borbu protiv pandemije proizvodi u Aziji - kazao je Szczesniak.

