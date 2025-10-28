Davne 1970. u osječkom ZOO-u dogodila se nezapamćena tragedija. Kako kaže vijest, očevidaca tragedije nije bilo, ali su istražitelji donekle rekonstruirali njezin tijek
Mali Slaven se previše približio ogradi pa su ga usmrtili lavovi
Lav usmrtio dijete! - naslov je vijesti iz osječkog Zoološkog vrta na prvoj stranici Večernjeg lista u srijedu, 28. listopada, 1970. godine. Dva dana ranije, u ponedjeljak oko 17 sati, malo prije zatvaranja osječkog ZOO-a, lav je usmrtio 19-mjesečnog Slavena Vlašića i teško ranio njegovu 12-godišnju sestričnu Stevimiru Bogdanić.
