Maline čuvaju srce i imunitet! Isprobajte ove ukusne recepte

Maline nisu samo ukusno ljetno voće, već i prava riznica hranjivih tvari koje blagotvorno djeluju na cijeli organizam. Brojna istraživanja potvrđuju da njihova redovita konzumacija može pomoći zdravlju srca, plodnosti i imuniteta.

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Jedna velika studija provedena na 94.000 žena pokazala je da su žene koje su jele maline tri puta tjedno imale čak 30 posto manji rizik od srčanog udara. Maline su bogate kalijem koji pomaže u snižavanju krvnog tlaka i tako smanjuje rizik od bolesti srca.

Foto: Sensilab

Zahvaljujući visokom udjelu antioksidansa, sprečavaju djelovanje štetnih mikroba i oštećenje tjelesnih stanica. Među njima su antocijanin (daje malini crvenu boju), resveratrol (usporava starenje), pterostilben (važan je za moždane funkcije) i elagitanin, koji se gotovo isključivo nalazi u malinama, a istraživanja pokazuju da smanjuje rizik od malignih oboljenja.

Maline imaju i važnu ulogu u zaštiti spermija od oksidativnog stresa, pokazalo je istraživanje američkog Instituta "Lawrence Berkeley". Sadrže velike količine vitamina C i magnezija, koji sudjeluju u procesu proizvodnje testosterona. Muškarci koji unose najveće količine vitamina C imaju i do 20 posto manje oštećenja spermija, a maline su, uz grejp, jedan od najboljih prirodnih izvora tog vitamina.

To je posebno važno za muškarce starije od 40 godina koji planiraju očinstvo, ali i za žene jer istraživanja pokazuju da redovita konzumacija malina može smanjiti rizik od spontanog pobačaja.

Ovo ljetno voće pomažu i u održavanju zdrave tjelesne težine. Naime, malina sadrži ketone koji povoljno djeluju na razinu šećera u krvi i potiču metabolizam masti, sprečavajući tako njezino taloženje u organizmu. Čak i neki preparati za mršavljenje sadrže ketone maline.

S druge strane, maline imaju najniži glikemijski indeks među voćem, a to znači da se šećer iz njih polako apsorbira u tijelu, a to je u kombinaciji s visokim udjelom vlakana učinkoviti način kontrole apetita.

Ni list maline nije bezvrijedan. Tradicionalno se koristi za jačanje imuniteta te kao pomoć kod proljeva i crijevnih viroza.

Stručnjaci upozoravaju da maline, kao i jagode, zbog hrapave površine mogu zadržavati više ostataka pesticida pa ih je prije potrebno temeljito oprati. Preporučuje se najprije ih namakati oko 20 minuta u otopini vode i alkoholnog octa, a zatim kratko isprati i ostaviti nekoliko minuta u vodi sa sodom bikarbonom. Istraživanje Sveučilišta u Massachusettsu pokazalo je da soda bikarbona može pomoći u uklanjanju ostataka pesticida s površine voća.

Od malina se pripremaju raznovrsne slastice, napici i zimnica. Odličan su izbor za džemove, pekmeze, kolače, torte, voćne jogurte, sladolede, sorbete i muffine. Zbog svog kiselkasto-slatkog okusa savršeno se slažu i sa slanim jelima, poput umaka za meso.

Osvježavajući sirup, idealan za ovu vruću sezonu, napravite od 1 kg malina, 1 kg šećera, 1 litre vode i 1 limunske kiseline. Maline zgnječite i prelijte vodom pa ostavite da odstoje preko noći. Drugi dan procijedite smjesu, dodajte šećer i limunsku kiselinu. Zagrijte do vrenja i miješajte dok se šećer potpuno ne otopi, zatim vruće ulijte u staklene boce. Upravo zato ljeto je idealno vrijeme da ih što češće uvrstite na jelovnik.

Brownies s malinama

Sastojci:

250 g maslaca,

200 g tamne čokolade,

100 g mliječne čokolade,

400 g svijetlog smeđeg šećera,

4 jaja,

200 g oštrog brašna,

50 g kakaa u prahu,

200 g malina

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180°C. Kalup premažite maslacem i obložite papirom za pečenje. Otopite nasjeckanu čokoladu, maslac i šećer, malo ohladite pa umiješajte jedno po jedno jaje. Dodajte prosijano brašno i kakao te sjedinite smjesu. Umiješajte polovicu malina, izlijte u kalup, rasporedite preostale maline po vrhu i pecite oko 30 minuta. Ohladite kolač prije rezanja i posluživanja.

Foto: 123RF

Panna cotta

Sastojci:

750 ml slatkog vrhnja,

3/4 šalice šećera,

2 žličice ekstrakta vanilije,

2 paketića želatine,

150 ml vode,

4 šalice malina

Priprema:

Zagrijte u posudi 500 ml vrhnja i 1/2 šalice šećera. Kad se šećer otopi, maknite s vatre i dodajte vaniliju. Pomiješajte želatinu sa šest žlica vode, ostavite da stoji deset minuta i umiješajte smjesu u toplu kremu od vanilije. Ulijte kremu u čaše i stavite u hladnjak na četiri sata. Zagrijte u posudi voće, 1/4 šalice vode i 1/4 šalice šećera. Kad zakipi, neka kuha još 20 minuta. Istucite u šlag 250 ml slatkog vrhnja. Na ohlađenu kremu dodajte umak od ribizla i šlag te ukrasite voćem.

Foto: 123RF

Domaći liker od malina

Sastojci:

1 kg malina,

1/2 l crnog vina,

500 g šećera,

100 ml ruma,

žličica cimeta,

par klinčića

Priprema:

Maline izgnječite i prelijte crnim vinom. Sipajte ih u staklenu posudu da odstoje pet dana na hladnome mjestu, ali svaki dan promiješajte. Peti dan stavite maline i vino u lonac, dodajte šećer, cimet i klinčić te stavite da se kuha 15-ak minuta. Ohladite, dodajte rum, a zatim procijedite liker kroz gazu ili cjediljku. Ohlađen liker uspite u flaše i držite na hladnome mjestu. Poslužujte rashlađeno.

Foto: 123RF

Tiramisu s malinama

Foto: 123RF

Sastojci:

4 jaja,

150 g šećera u prahu,

500 g sira mascarpone,

250 ml kave,

1 žlica ruma,

2 paketića piškota,

gorki kakao,

500 g malina

Priprema:

Skuhajte jaču kavu i dodajte joj rum. Jajima odvojite žumanjke od bjelanjaka. Bjelanjke istucite u čvrst snijeg. Žumanjke miješajte sa šećerom i dodajte mascarpone. Sve dobro izmiješajte. Zatim smjesi žutanjaka i šećera primiješajte snijeg. Dobro izmiješajte, ali lagano da ne izađe sav zrak iz snijega. U dublju posudu slažite red piškota koje umočite u mješavinu kave i ruma te preko stavite pola kreme. Po kremi rasporedite oprane i osušene maline te zatim prelijte ostatkom kreme, zagladite i posipajte kakao. Dobro ohladite. Ako pak slažete u modlice piramidalna oblika, najprije ulijte malo kreme, po njoj rasporedite maline, ulijte još kreme, a potom u kremu utisnite prelomljene komade piškota umočene u kavu. Prije posluživanja okrenite modlicu naopako.

Kremasti frape

Foto: 123RF

Sastojci:

naranča, banana,

2 šake malina,

jogurt

Priprema:

Sve sastojke stavite u mikser i miksajte 30-ak sekundi. Kad ulijete u čašu, ukrasite s nekoliko cijelih malina.