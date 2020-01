Malo selo u Njemačkoj postat će novi zemljopisni centar EU

Nekih 80 stanovnika Gadheima, seoceta u Bavarskoj, ne može od uzbuđenja dočekati 31. siječnja kada Velika Britanija službeno napušta Europsku uniju jer u ponoć na subotu to njemačko selo geografski postaje središte Europske unije.

Točne koordinate Gadheima na jugu njemačke savezne pokrajine Bavarske su 9 stupnjeva, 54 minute, 7 sekundi istočne geografske dužine (95° 54' 07" E) i 49 stupnja, 50 minuta, 35 sekundi sjeverne geografske širine (49° 50' 35" N), navodi Nacionalni geografski institut Francuske.

Taj institut izračunao je geografski centar Europske unije. Prethodno je središte bilo u selu Westerngurng koje je, baš kao i Gadheim, smješteno u njemačkoj pokrajini Unterfranker.

Brexit would shift the EU’s geographic centre 70km farther east, to Gadheim in Bavaria https://t.co/CXTXPDuS12 pic.twitter.com/DFbpQafPi2