Maloprodajne trgovine sve više robe prodaju preko kataloga

Piše Ana Vukašinović,
Kataloška prodaja i slanje robe poštom porasli su u godinu dana za više od 15 posto, a prvi je s tim oblikom počeo godinama popularan zapadnonjemački lanac Quelle...

Maloprodajna roba u zapadnoeuropskim zemljama sve se više naručuje poštom, prema katalogu, a taj je model prodaje već iskušan i u nekim našim trgovinama (Nama, Varteks...), piše Večernji list od 5. listopada 1968., o nečemu što bismo komotno mogli nazvati pretečom on-line kupnje. Ističe se kako je ta vrsta prodaje u godinu dana porasla za 15-18 posto, pri čemu prednjače zapadnonjemačke trgovine, koje uglavnom izvoze u Francusku. Prvi je s tim oblikom počeo zapadnonjemački lanac Quelle. Sve se više putem kataloga kupuje u Švedskoj, Velikoj Britaniji, SR Njemačkoj i SAD-u, gdje taj kanal čini između 3 i 7 posto ukupne prodaje trgovina.

Prvi TV u boji

Večer uoči 5. listopada 1966. godine, kao i nekoliko dana nakon toga, građani Ljubljane u sklopu Gospodarskog razstavišča - sajma suvremene elektronike, imali su priliku na posebnim TV prijamnicima postavljenima na ulicama gledati TV program u boji, za tu priliku posebno emitiran iz Pariza. Bilo je to predstavljanje francuskog sustava emitiranja TV programa u boji, koji se natjecao s njemačkim i američkim sustavom. Emitirano je nekoliko dokumentarnih emisija te nekoliko razgovornih emisija iz pariškog studija, koje su vodili slovenski novinari sa stručnjacima iz Slovenije.

Varteks je bio veliki izvoznik

IzloÅ¾ba "PriÄe koje kroje Varteks" otvorena u Muzeju za umjetnost i obrt
“I u gradu i na selu - svi u Varteks odijelu!” simpatična je reklama na stranicama Večernjeg lista od 5. listopada 1965., koja pokazuje da su domaće kompanije itekako vodile računa o marketingu i porukama koje šalju potencijalnim kupcima. Varteks je u to vrijeme imao značajan udio na tržištu bivše države, a neki podaci kažu da je od 1965. do 2005. na tržišta zapadne Europe i SAD-a izvezao robe u vrijednosti 1,25 milijarde dolara.

Više vremeplova pročitajte ovdje.

