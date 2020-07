Mama bijesnom porukom zabranila obitelji ulaz u kuhinju

Mama dvoje djece bijesnom porukom im je zabranila ulaz u tek očišćenu kuhinju na dva sata. Svoju poruku je podijelila na Facebooku, a mnoge mame su rekle da će im njena poruka poslužiti kao inspiracija

<p>Čini se kao da sva djeca imaju neku vrstu radara koja ih točno obavijesti kada je kuhinja čista i kada mogu ući u nju. Ali, ne mora uvijek biti ovako.</p><p>Jedna mama je pokazala kako takve situacije spriječiti. Ona je svojoj obitelji bijesnom porukom zabranila ulaz u tek očišćenu kuhinju.</p><p>Ovu poruku je podijelila na Facebook stranici 'Am a Proud Mummy'. U poruci govori svojoj neurednoj djeci da moraju izbjegavati grickanje dva sata.</p><p>Napisala je: 'Smočnica se ZATVARA naredna dva sata. Upravo sam očistila cijelu kuhinju od vrha do dna. Ne želim vidjeti mrvice od grickalica, komadiće kolačića, ostatke od granole, drobljeni čips ili neke ljepljive stvari na ovim sjajnim površinama.'</p><p>Ova mama dvoje djece je još dodala da to ne bi trebalo biti problem budući da su danas jeli već 29 puta.</p><p>Zaključila je poruku rečenicom: 'Ako me bilo tko treba, stajat ću ovdje, diviti se i nadzirati moju čistu kuhinju prije nego što je ponovno uništite'.</p><p>Njena objava prikupila je mnoštvo lajova, a mnoge mame su se pronašli u njenoj objavi, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12182346/mum-bans-family-kitchen-brutal-note-rage-cleaning/" target="_blank">The Sun</a>.</p>