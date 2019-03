Mama dala tinejdžeru mobitel, ali samo uz ugovor o korištenju

Prije nego što je sinu Aydenu (12) dopustila mobitel, blogerica Mell Watts je sastavila ugovor s pravilima kojih se treba pridržavati.

- Iako smatram da ne bismo trebali davati mlađim tinejdžerima mobitele, nisam htjela biti roditelj koji ih brani. Odrastala sam s roditeljima koji mi nisu dopustili da imam mobitel, zbog čega sam se osjećala izolirano i izostavljeno – napisala je blogerica. Mnoge roditelje muči čine li pravu stvar u odgoju djeteta, naglašava. Zato je podijelila što je naučila iz svog iskustva.

Vjerujte svom instinktu. Ako osjećate da nešto nije u redu, pretražite mobitel. Djeca skrivaju stvari od svojih roditelja obično zato što se boje da će se uvaliti u nevolje ili jer se srame.

Ne dopuštajte da vam skrivaju stvari na društvenim mrežama. Ako skrivaju, vjerojatno rade nešto što ne bi trebali.

Današnja djeca pametnija su u ovom području od vas. Zato budite čvrsti. Ako previše skrivaju mobitel, uzmite ga i pretražite. Naglasite im da promjena lozinke znači gubitak mobitela.

Pravila za sina tinejdžera Mell Watts objavila je na svojem blogu The Modern Mumma. Dala mu je do znanja da uređaj pripada roditeljima i on ga samo posuđuje. Naglasila je da će pravila biti izmijenjena kad navrši 15 godina. Ne pridržava li ih se do tada, izgubit će mobitel.