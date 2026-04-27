Mama influencerica izgubila je 128 kg ne odričući se brze hrane, već je prilagodila svoje obroke

Samantha Milton, poznata kao "Smaller Sam PCOS" na društvenim mrežama, u početku je izgubila kilograme promjenama načina života, prilagođavajući hranu koju voli, a sada dijeli ono što je naučila s milijunima pratitelja
Nakon što je dosegla najveću težinu od 180 kg, majka troje djece počela je mijenjati način života, uključujući kreativne trikove brze hrane, kako bi si pomogla u mršavljenju.
Prije pet godina, život Samanthe Milton bio je u krizi. Kao majka triju djevojčica, rekla je svom suprugu, koji se borio s alkoholizmom, da se mora iseliti. Pomisao na samostalno roditeljstvo natjerala ju je da se suoči s vlastitim zdravljem.
Od malena je 29-godišnja Milton bila svjesna svoje težine. S 12 godina dijagnosticiran joj je sindrom policističnih jajnika, što je započelo ciklus poremećaja prehrane i debljanja koji je na kraju doveo do toga da je težila 180 kilograma.
Nakon što joj se rodila prva kći, Milton je iskusila postporođajnu depresiju. Njezina težina, kaže, postala je pravi problem. Tijekom sljedećih pet godina udebljala se oko 90 kg.
Nije imala vremena ni novca za trenera ili članarinu u teretani, pa je počela s malim stvarima, usredotočujući se na održavanje kalorijskog deficita i vježbanje.
Na dugim putovanjima automobilom kako bi odvezla svoju najstariju kćer, koja ima autizam, na terapiju, počela je birati brzu hranu s manje kalorija i više proteina. Naučila je prilagoditi svoj stari način života.
Naučila je kako jesti hranu koja je i dalje bila ukusna na zdraviji način. 2022. počela je objavljivati o svom napretku - i svojim trikovima za brzu hranu (njezin TikTok profil na kojem se pojavljuje salata od kelja Chick-fil-A ima 8 milijuna pregleda).
Sam kaže kako su njezine objave bile bliske mamama, ali i poslovnim ljudima u pokretu jer prikazuju "normalan život" s malom djecom.
Sada je influencerica s punim radnim vremenom i više od 4 milijuna pratitelja i višestrukim ugovorima o sponzorstvu.
Održava svoju težinu od 72 kg tako što nastavlja jesti manje kalorija nego što sagorijeva većinu dana, vježbajući na traci za trčanje i uzimajući GLP-1 lijekove, koje je započela prije dvije godine, a sada je na mikrodozama. Kaže da pomažu u liječenju simptoma PCOS-a te smiruju um i buku hrane.
Također je izgubila 5,5 kg kroz četiri operacije uklanjanja kože (koje su koštale više od 100.000 dolara, a plaćene su njezinom zaradom od društvenih mreža). Iako su operacije bile bolne, a najnoviji postupak zahtijevao je mjesece oporavka, Milton kaže da bi to ponovno učinila jer su joj unaprijedile kvalitetu života.
U studenom 2025. Milton i njezin suprug (koji je i sam izgubio 40 kg) obnovili su svoje zavjete. Možete promijeniti svoj način života na male načine koji se zbrajaju u velike promjene. I možete izaći s druge strane svega, kaže ona.
