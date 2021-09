Na forumu portala za roditelje Mumsnet, neimenovana majka je napisala kako njezina kći krajem listopada puni 17 godina, a početkom ljeta je krenula na praksu koja joj je plaćena 14.500 funti godišnje (oko 126.000 kuna).

- Moja kći nema nikakvih financijskih obveza osim što si svaki dan kupuje ručak, što ne mora raditi jer ima dovoljno hrane i kod kuće. Zamolila sam je da doprinosi našem kućanstvu sa 50 funti tjedno (oko 435 kuna) - pojasnila je.

- Za to će joj biti osigurana sva hrana, pranje rublja, topla voda koju može koristiti, vožnja autom kamo god želi i otprilike kad god to poželi, vožnja autom do posla i s posla svaki dan (blizu nas ne prolazi autobus) i druge uobičajene stvari - dodala je i nastavila:

- Uglavnom, ​​natjerala me da se osjećam kao najgora majka na svijetu što sam je to pitala. Objasnila sam joj da smo sada izgubili dječji doplatak, a uskoro će i njezin otac prestati plaćati alimentaciju, iako, da budemo pošteni, tih njegovih 17 funti (oko 150 kuna) tjedno ne čini neku razliku. Objasnila sam joj da ćemo dobivati manje novca, a troškovi su nam ostali isti ili su se čak povećali - ispričala je.

Također, tražila je od kćeri da dodatno plaća telefonski račun za svoj novi iPhone X koji je nabavila u srpnju iako je kći očekivala da će i taj trošak ići iz majčinog novčanika.

Kaže kako će novac koji očekuje od kćeri svaki tjedan ići u fond za njezino polaganje vozačkog ispita. Iako je u početku vjerovala kako je sve to dobro što je tražila od nje, kći ju je sa svojim durenjem i prigovorima poljuljala u tom uvjerenju pa je potražila savjete drugih roditelja.

- Jesu li moji zahtjevi nerazumni? Sad više nisam sigurna - napisala je.

Mnogi su je podržali na forumu uz komentare da je to odlična odgojna metoda, a osim toga 'zašto ne bi pomogla majci kad već zarađuje toliki novac.

Ovo su neki od komentara na njezinu objavu:

Bilo je i ljudi koji smatraju da je ova majka okrutna.

