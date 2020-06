Mamin trik s etažerom za djecu koja ne žele kušati novu hranu

Toni Bird je na društvenim mrežama podijelila trik kako je uspjela svog trogodišnjaka natjerati da jede zdravu hranu, a uložila je 50 kuna. Ostali roditelji su oduševljeni idejom

<p>Mnogi roditelji se bore s djecom koja su izbirljiva kad je riječ o hrani te izbjegavaju zdrave namirnice. No Britanka<strong> Toni Bird </strong>je doskočila tom problemu, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/lifestyle/family/mum-shares-tip-fussy-children-22101653">Mirror.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kakvu hranu bi djeca trebala jesti zimi</p><p>Kako bi trogodišnjeg sina natjerala da jede zdravo, smislila je jeftin i jednostavan trik te je detalje podijelila na Facebooku. Objavila je fotografiju etažera za kolače na tri kata. Svaki je tanjur sadržavao različite namirnice.</p><p>- Moj trogodišnjak je izbirljiv i ne ne želi kušati ništa novo. Pa sam smislila ovu ideju. Etažer sam nazvala Tanjur poslastica. Ideja je da krene jesti hranu na zadnjem tanjuru na dnu i polako napreduje prema gore - pojasnila je.</p><p>Na tanjur na dnu Toni je složila hranu koju njezin sin mora kušati kako bi mogao jesti s ostalih tanjura, a sadržavao je hranu koji je dječak odbijao jesti, poput mrkve, krastavca i paprike.</p><p>Ako kuša zalogaj od svake namirnice, može napredovati do sljedećeg tanjura.</p><p>- Naš prvi pokušaj je bio uspješan i kušao je svu hranu na tanjuru. Nije mu se sve svidjelo, ali je makar kušao, a to je ono što sam od njega tražila. Svidjeli su mu se krastavac i paprika! Ranije to nije ni pokušavao jesti, pa je ovo za nas veliki korak - dodala je.</p><p>U srednjem tanjuru mama je složila zdrave grickalice koje dječak već jede, voli i poznaje. Njezin sin voli voće poput banane i jagode. Ako je jeo hranu s oba tanjura i Toni zaključi da se potrudio, tek tada mališan može uzeti poslasticu s najvišeg tanjura na kojem su slastice i grickalice.</p><p>- Nadam se da je to korak naprijed prema zdravijoj prehrani i ovo bih preporučila svima koji su u istoj situaciji - kazala je.</p><p>Na kraju je dodala da je etažer kupila za 50 kuna.</p>