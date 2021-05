Bogati detalji tradicionalne marokanske odjeće potaknuli su Meryemino zanimanje za modu. Zbog toga je postala modna blogerica, a na Instagramu sada ima 55.000 pratitelja. Za modela koristi svoju mamu Najate Leklye (68) iz Maroka koja se odlično snalazi ispred kamera.

- Svatko vidi nešto sebe u nama. Možda je to povezanost majke i kćeri. Možda je to dijete treće kulture. Možda je to netko tko samo voli modu ili tenisice - rekla je Slimani.

Njezina majka ju je od malih nogu poticala da se sama odijeva i modno izražava.

- Izgledala bih ludo i zbog toga bih bila maltretirana, ali nije me bilo briga - rekla je Meryem.

Gospodarska kriza u Nizozemskoj 2010. godine smanjila je mogućnosti zapošljavanja u kreativnim industrijama, pa je Meryem pokrenula modni blog 2015. godine. Kako bi se izdvojila od većine, za modela svojih stajlinga odabrala je majku.

- Moja majka mi je oduvijek bila najveća podrška - priznala je.

U to je vrijeme njezinoj majki dijagnosticiran rak dojke pa je ona promijenila svoj modni stil. Opuštena odjeća i široke siluete savršeno su se uskladili s kćerinoj ljubavi prema hip-hop kulturi.

Za Meryem je važno da putem svoje platforme pošalje poruku da dob ne mora određivati ​​kako se odijevate i da se žene koje nose hidžabe ne moraju skrivati unutar određenih granica.

- Najveći kompliment mi je kada djevojke označavaju svoje prijateljice i komentiraju kako su to one za 30 godina. Želim pokazati mlađim generacijama da se zalažu za ono u što vjerujete i da nošenje hidžaba ne znači da su manje od toga - zaključila je, a piše Insider.