Mamurno jutro? Možda da ipak preskočite kavu i narančin sok

Probudili ste se ujutro, mamurni i gladni. Jedino što vam je na pameti u tom trenutku je hrana i brzo posežete za komadom pizze koji vam je ostao od prošle burne noći. No, prije nego što ju pojedete radije dva puta razmislite jer neka hrana vam može mamurluk samo još više pogoršati. Slično je i s kavom - previše kave ujutro nakon tuluma može djelovati negativno na organizam, dok biljni čajevi i voda mogu umiriti želudac i pridonijeti tome da se očistite od alkohola.

Izbjegavajte masnu hranu

- Masni obroci tijekom mamurluka najgora su stvar koju možete učiniti. Alkohol se razgrađuje putem istog metaboličkog sustava kao i masnoća. Tako će se prvo razgrađivati alkohol od prošle noći, a masnoće će ostati po strani, što će produljiti vrijeme mamurluka, upozorava nutricionistica Sandra Marić Bulat.

Pijte više vode i biljnog čaja

- Tijekom mamurluka nastojte piti što više obične vode, izotoničnih napitaka i biljnih čajeva koji potiču čišćenje organizma. To je najbolji način da se tijelo očisti od alkohola, te da se ujedno hidratizira.Naime, alkohol vodi tijelo do dehidracije, pa je vrlo važno nadoknaditi izgubljenu tekućinu, kaže sugovornica. S obzirom na to da i glavobolja i mučnina nakon tuluma mogu biti povezani s dehidriranošću, to će pomoći da se riješite tih simptoma.

Nemojte pretjerivati s proteinima

Budite oprezni što se tiče omjera proteina i ugljikohidrata u obroku. Šećer u krvi tijekom mamurluka može biti nizak, stoga si osigurajte da u obroku bude zdrava ravnoteža ugljikohidrata i proteina.

Primjerice, zobena kaša i drugi lako probavljivi obroci s ugljikohidratima odlični su protiv mamurluka. Preporučuje se i jesti piletinu ili puretinu sa složenim ugljikohidratima poput slatkog krumpira, kvinoje ili smeđe riže.

Neprijatelji su vam i kava te sok od naranče

- Kavu treba izbjegavati jer djeluje kao diuretik, pa dodatno može utjecati na to da dehidrirate. Ako ju odlučite popiti, s njom treba konzumirati što više vode, kako biste osigurali hidraciju organizma, upozorava nutricionistica. Citrusno voće, s druge strane, može dodatno nagristi želučanu sluznicu, koja je već iziritirana djelovanjem alkohola. Puno bolji izbor su umirujući biljni čajevi.

Voće pomaže regulirati šećer

Alkohol naglo podiže šećer u krvi, no vrlo brzo ga i snižava, pa može dovesti do hipoglikemije. Razinu šećera dobro možete regulirati 'pametnim' doručkom: zobenom kašom s nasjeckanom jabukom, ili bananom, na primjer, kaže nutricionistica Sandra Marić Bulat. Naime, zobena kaša i voće bogati su vlaknima, pa se razgrađuju sporo i dulje održavaju razinu šećera u krvi na poželjnoj razini, pojašnjava.Dobar izbor je i frape od banane, koji će osigurati potrebnu dozu kalija i magnezija.

Jaja za doručak, sok od jabuke ili rajčice kao čistači

- Jaja sadrže cistin, spoj koji razara otrove, pa je doručak od kuhanih jaja također dobar izbor za 'dan poslije'. Vrlo su korisni i sokovi od voća ili povrća koje djeluje pročišćavajuće, primjerice sok od jabuke, ili sok od rajčice, kaže sugovornica.

Definitivno više nemojte piti

'Klin se klinom izbija' u ovom slučaju ne vrijedi. Ako nastavite piti iako ste već mamurni, napravit ćete samo kontra-efekt. Nutricionisti i liječnici se slažu da ako uzmete novo piće, ono vam može privremeno ublažiti simptome, ali osjećat ćete se gore nego da ste se samo rehidrirali i pustili da se tijelo oporavi od toksina, barem na jedan dan.