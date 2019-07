Manje je više: Minimalizam u domu spašava Zemlju i energiju

Prekomjerna kupnja predmeta može se pripisati usponu konzumerizma. Pametni marketing uvjerava potrošače da su im potrebni najnoviji i najbolji proizvodi te je u sve uključena planirana zastarjelost.

Foto: Promo

- Industrija proizvoda ‘s ograničenim trajanjem’ samo naglašava problem potrošnje energije za koju će čovječanstvo u budućnosti morati platiti danak - kaže Christine Liu, blogerica i autorica knjige “Sustainable Home: Practical projects, tips and advice for maintaining a more eco-friendly household”. U knjizi daje praktične savjete za održavanje ekološki prihvatljivog kućanstva.

- Kako bi utvrdili imaju li određeni predmeti svrhu u kućanstvu, zapitajte se ima li taj predmet smisla i predstavlja li vam on nešto važno. Je li vam koristan i kada ste ga zadnji put upotrijebili - savjetuje autorica.

Foto: Dreamstime

Umjesto da namještaj i stvari za koje ste zaključili da vam u kućanstvu nisu potrebne bacate u smeće. Ako su u dobrom stanju, ponudite ih prijateljima ili susjedima. Možete se uputiti na obližnji antikvarijat u kojem se mogu prodati.

- Uvijek možete pomoći drugima koji nemaju novca priuštiti sebi stvari koje su im potrebne - napominje autorica.

Elektroniku je uvijek dobro reciklirati. Napravljena je od metala koji se može ponovno iskoristiti u proizvodnji. Provjerite koje uređaje možete reciklirati i gdje.

- Izbjegavajte kupovanje stvari koje vam ne trebaju i zapamtite - manje je više - zaključuje Liu.