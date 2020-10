Prvo razmislite o tome kako \u017eelite potro\u0161iti svoj novac,\u00a0zatim zapi\u0161ite trenutne tro\u0161kove i pogledajte kako se va\u0161a potro\u0161nja podudara s va\u0161om vizijom. Organizirajte svoje financije po kategorijama za sveobuhvatan prikaz. Bez obzira na va\u0161e financijske ciljeve, bilo da \u017eelite dati novac odre\u0111enim organizacijama ili u\u0161tedjeti za novi dom, imanje jasne vizije za budu\u0107nost - i realno shva\u0107anje trenutne situacije - pomo\u0107i \u0107e vam da bolje odlu\u010dujete.

<p>Nakon čišćenja, Kondo se sada usmjerila na korištenje svojih metoda u organizaciji poslovnih života ljudi. U travnju je objavila novu knjigu, zajedno s profesorom poslovne škole Sveučilišta Rice Scottom Sonensheinom, pod nazivom 'Radost na poslu: Organiziranje profesionalnog života', što otvara vrata prodaji organizacije proizvoda i usluga poslovne vrste. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Usporedba troškova iz 1998. i danas</strong></p><p>Marie Kondo (35), često nazivana i 'kraljicom organizacije', prvi je put u svijet međunarodne pozornosti došla 2015. godine kada je proglašena jednom od 100 najutjecajnijih ljudi magazina Time Magazine. Sada ima vlastiti show za Netflix nominiran za Emmy, 'Pospremanje s Marie Kondo'.</p><p>U sklopu svoje tisućljetne financijske serije 'Razgovarajmo o novcu' <a href="https://www.businessinsider.com/marie-kondo-organizing-finances-tips-2020-10">Business Insideru</a> je otkrila kako 'kondovati' svoje financije, odnosno uvesti red i u to područje života.</p><p>- Prije nego što započnete s pospremanjem, važno je zamisliti svoj idealan način života - vrstu života koji želite voditi nakon što završi vaš festival pospremanja. Za ovu vježbu potičem ljude da vizualiziraju kako žele provoditi vrijeme. To isto možete učiniti i kada je u pitanju 'pospremanje' financija - ističe Kondo.</p><p>Prvo razmislite o tome kako želite potrošiti svoj novac, zatim zapišite trenutne troškove i pogledajte kako se vaša potrošnja podudara s vašom vizijom. Organizirajte svoje financije po kategorijama za sveobuhvatan prikaz. Bez obzira na vaše financijske ciljeve, bilo da želite dati novac određenim organizacijama ili uštedjeti za novi dom, imanje jasne vizije za budućnost - i realno shvaćanje trenutne situacije - pomoći će vam da bolje odlučujete.</p><h2>Čista evidencija</h2><p>Kada dobijete plaću, sastavite popis što sve trebate platiti, od režija, kredita do osiguranja. Ostatak novca rasporedite tako da vam na kraju ostane određena svota koju stavljate sa strane. Kod dugova činjenica da imate puno toga za platiti stvara osjećaj stresa, a to može loše utjecati na poslovnu produktivnost koja je presudna za zaradu. Uostalom, teško je uštedjeti ako nešto stalno dugujete. Napravite popis svih dugovanja - i plan otplate kojeg se treba držati bez pogovora i ikakvih izmjena.</p><h2>Kupujte pametno i ne bacajte novac</h2><p>Impulzivne kupovine na prvu stvaraju nalete dobrih osjećaja. No nakon toga dolazi osjećaj razočaranja jer je novac potrošen na nešto što nam zapravo ne treba i samo zauzima prostor. Prije kupnje postavite si nekoliko pitanja poput 'Za što ću to koristiti? Kada i koliko često?'.</p><p>- Najboljih 50 dolara koja sam potrošila bilo je na vrtlarsku opremu. Kvalitetna je, vrlo oštra i rado je koristim. Nije svaki trošak bacanje novca, novac treba donijeti i radost i praktičnu stranu korištenja - objašnjava Kondo.</p>