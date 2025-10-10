Boris Vuglec: Kupio sam rodno selo za 200.000 maraka i pretvorio ga u hit izletište

Još davno imao sam ideju da od svog zaselka napravim ambijent zagorskog sela i ugošćujem ljude ovdje, da probaju finu domaću i kvalitetnu hranu, piju naše vrhunsko vino i uživaju u zelenilu. Rodio sam se ovdje na bregu, u ovoj kući, 'Dragec', u kojoj su živjeli i moji tata i djed. Tu sam proveo djetinjstvo s djedom Eduardom i bakom Rozalijom, i sve mi je ostalo u lijepom sjećanju, priča nam za početak Boris Vuglec (65), vlasnik nadaleko poznatog imanja Vuglec Breg, smještenog na obroncima razbacanog sela Škaričevo blizu Krapine. Dok s parkinga ulazimo na imanje primjećujemo kako je sve na svome mjestu. Pitoreskne drvene kućice okupane bojom, cvijeće koje viri iz starih drvenih bačvi i lonaca, uredno pokošena trava, pas Lola i grupa mačaka koji se slobodno šetaju. I, naravno, doček ljubaznih domaćina.

