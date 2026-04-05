Veliki kros Sportskih novosti bio je iznimno popularno natjecanje na kojem su se regrutirali trkači za reprezentaciju Jugoslavije, a nerijetko su se u utrci okušali i sportaši iz drugih sportova
Masovni kros Sportskih novosti bio je svojevrsno 'sito' za reprezentativne trkače
Na današnji dan 1976. godine održan je prvi "masovni kros" u organizacii Sportskih novosti, koji je bio zamišljen kao utrka za regrutaciju novih atletičara. U utrci je nastupilo čak 3300 trkača, među kojima su bili trkači od ranije, ali i oni koji su se dotad okušali u drugim sportovima, poput nogometa, košarke, odbojke i slično.
