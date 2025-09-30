Matteo iz Vodnjana: Moja Jelena je Miss koze Istre 2025.!

Koza Jelena izabrana je za Miss koze Istre 2025. godine. Koza Jelena i njezin vlasnik, 19-godišnji Matteo Mušković dočekali su nas na malom OPG-u u Vodnjanu, a Jelena se cijelo vrijeme “šepirila” pred drugim kozama, ogrnuta crvenom lentom na kojoj piše da je baš ona najljepša. Izbor Miss koze održan je tradicionalno u Savičenti pred brojnom publikom i drugim kandidatkinjama. Na neobičnom izboru birala se i najizvornija koza, najsimpatičnija, a koza Jelena je, baš kako to i biva na izborima ljepote, imala prvu i drugu pratilju. Prije izbora Matteo je ljubimicu Jelenu malo više pazio i mazio.

