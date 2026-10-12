Med i agavin nektar često se koriste kao prirodnije alternative običnom šećeru, no njihov sastav i način na koji djeluju u organizmu nisu isti. Nutricionisti upozoravaju da oba zaslađivača treba koristiti umjereno, ali kada se usporede nutritivna svojstva, jedan ipak ima prednost
Med ili agava? Nutricionisti su otkrili koji je zaslađivač zdraviji
Med i agavin nektar često se biraju kao zamjena za obični šećer, posebno među onima koji traže prirodnije opcije. Ipak, iako se oba smatraju “boljim” zaslađivačima, njihov sastav i učinak na organizam nisu isti.
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Med se koristi tisućama godina, i to ne samo kao zaslađivač. Kroz povijest se upotrebljavao i za liječenje rana te konzerviranje hrane, a danas je poznat i kao čest kućni izbor kod grlobolje. Sadrži bioaktivne spojeve poput polifenola i flavonoida te manje količine vitamina, minerala i antioksidansa. Posebno se ističe sirovi med, koji je manje prerađen i može sadržavati više takvih spojeva.
S druge strane, treba imati na umu da med nije niskokalorična namirnica. Jedna žlica sadrži oko 60 kalorija, pa nutricionisti savjetuju pripaziti na količinu. Med sadrži približno 40 posto fruktoze i 30 posto glukoze, zbog čega ima viši glikemijski indeks od agavina nektara i može brže povisiti razinu šećera u krvi.
To ipak ne znači da ga treba izbjegavati. Ako se med kombinira s hranom bogatom proteinima ili zdravim mastima, primjerice grčkim jogurtom, njegov utjecaj na šećer u krvi može biti blaži nego kada se konzumira sam.
Agavin nektar ima drugačiji sastav. Oko 80 posto njegovih šećera čini fruktoza, a ostatak uglavnom glukoza. Upravo zbog velikog udjela fruktoze agava je slađa od meda, pa je često dovoljna manja količina za isti osjećaj slatkoće. Ima i niži glikemijski indeks, zbog čega obično ne povisuje šećer u krvi toliko brzo kao med. Dodatna prednost je i to što je potpuno veganski proizvod.
Ipak, agavin nektar prolazi proces rafiniranja tijekom kojeg se gubi većina mikronutrijenata iz same biljke. Zbog toga u konačnom proizvodu praktički nema značajnih količina vitamina, minerala, antioksidansa ni drugih bioaktivnih spojeva. Kalorijska vrijednost mu je pritom slična medu, oko 60 kalorija po žlici.
Problem može biti i velik udio fruktoze. Fruktoza se obrađuje u jetri, pa stručnjaci upozoravaju da prevelike količine mogu predstavljati problem, osobito kod osoba koje već imaju poteškoće s jetrom. Pretjeran unos fruktoze povezuje se i s metaboličkim sindromom, inzulinskom rezistencijom, nealkoholnom masnom bolešću jetre i upalnim procesima.
Pa koji je onda bolji izbor?
Ako se usporede nutritivne vrijednosti, med ipak ima određenu prednost. Sadrži više korisnih spojeva i mikronutrijenata, dok ih agavin nektar tijekom prerade uglavnom gubi.
Ipak, ni jedan ni drugi ne treba promatrati kao “zdrav šećer”. Oboje su zaslađivači i najbolje ih je koristiti umjereno, ovisno o prehrani i osobnim potrebama.
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