Med ili agava? Nutricionisti su otkrili koji je zaslađivač zdraviji

Med i agavin nektar često se biraju kao zamjena za obični šećer, posebno među onima koji traže prirodnije opcije. Ipak, iako se oba smatraju “boljim” zaslađivačima, njihov sastav i učinak na organizam nisu isti.

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Med se koristi tisućama godina, i to ne samo kao zaslađivač. Kroz povijest se upotrebljavao i za liječenje rana te konzerviranje hrane, a danas je poznat i kao čest kućni izbor kod grlobolje. Sadrži bioaktivne spojeve poput polifenola i flavonoida te manje količine vitamina, minerala i antioksidansa. Posebno se ističe sirovi med, koji je manje prerađen i može sadržavati više takvih spojeva.

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S druge strane, treba imati na umu da med nije niskokalorična namirnica. Jedna žlica sadrži oko 60 kalorija, pa nutricionisti savjetuju pripaziti na količinu. Med sadrži približno 40 posto fruktoze i 30 posto glukoze, zbog čega ima viši glikemijski indeks od agavina nektara i može brže povisiti razinu šećera u krvi.

To ipak ne znači da ga treba izbjegavati. Ako se med kombinira s hranom bogatom proteinima ili zdravim mastima, primjerice grčkim jogurtom, njegov utjecaj na šećer u krvi može biti blaži nego kada se konzumira sam.

Agavin nektar ima drugačiji sastav. Oko 80 posto njegovih šećera čini fruktoza, a ostatak uglavnom glukoza. Upravo zbog velikog udjela fruktoze agava je slađa od meda, pa je često dovoljna manja količina za isti osjećaj slatkoće. Ima i niži glikemijski indeks, zbog čega obično ne povisuje šećer u krvi toliko brzo kao med. Dodatna prednost je i to što je potpuno veganski proizvod.

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Ipak, agavin nektar prolazi proces rafiniranja tijekom kojeg se gubi većina mikronutrijenata iz same biljke. Zbog toga u konačnom proizvodu praktički nema značajnih količina vitamina, minerala, antioksidansa ni drugih bioaktivnih spojeva. Kalorijska vrijednost mu je pritom slična medu, oko 60 kalorija po žlici.

Problem može biti i velik udio fruktoze. Fruktoza se obrađuje u jetri, pa stručnjaci upozoravaju da prevelike količine mogu predstavljati problem, osobito kod osoba koje već imaju poteškoće s jetrom. Pretjeran unos fruktoze povezuje se i s metaboličkim sindromom, inzulinskom rezistencijom, nealkoholnom masnom bolešću jetre i upalnim procesima.

Pa koji je onda bolji izbor?

Ako se usporede nutritivne vrijednosti, med ipak ima određenu prednost. Sadrži više korisnih spojeva i mikronutrijenata, dok ih agavin nektar tijekom prerade uglavnom gubi.

Ipak, ni jedan ni drugi ne treba promatrati kao “zdrav šećer”. Oboje su zaslađivači i najbolje ih je koristiti umjereno, ovisno o prehrani i osobnim potrebama.