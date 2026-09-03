Medak je otkrio novu adresu Rougemarina: Bistro se seli se u sami centar Zagreba

Muzej Mimara i Rougemarin potpisali su ugovor o suradnji kojim žele povezati umjetnost, gastronomiju i različita popratna događanja. Ideja je da posjet muzeju ne završava izlaskom iz izložbenih dvorana, nego da se nastavi uz druženje i gastronomsku ponudu u samoj zgradi muzeja.

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Obnovljeni Muzej Mimara tako bi trebao dobiti dodatnu ulogu u kulturnom i društvenom životu Zagreba. Osim razgledavanja umjetničkih zbirki, posjetitelji će moći boraviti i u prostoru novog bistroa, koji će biti otvoren i onima koji u muzej ne dolaze isključivo zbog izložbi.

– Muzej Mimara u svoju novu fazu ulazi s osuvremenjenim stalnim postavom i snažnijim angažmanom prema publici. U tome će veliku ulogu imati i bistro Rougemarin koji će uz svakodnevnu gastronomsku ponudu pružati jedinstvene doživljaje te organizirati prateća događanja – istaknula je ravnateljica Muzeja Mimara dr. sc. Tajana Pleše.

Muzej Mimara smješten je u jednoj od najprepoznatljivijih zagrebačkih historicističkih palača, na Rooseveltovu trgu. Nakon obnove ponovno bi trebao postati jedno od važnijih mjesta kulturnih događanja u gradu, a novi sadržaji trebali bi dodatno privući domaće posjetitelje i turiste.

Dolaskom Rougemarina muzej dobiva i novu gastronomsku ponudu. Bistro bi, osim svakodnevne ponude hrane i pića, trebao biti uključen i u organizaciju različitih događanja povezanih s programom muzeja.

– Novi bistro bit će otvoren svima željnima posebnog gastronomskog iskustva. Vjerujemo da je ovakva kombinacija predivnog muzejskog ambijenta i prateće gastronomske ponude nezaobilazno mjesto i za domaće i za strane posjetitelje – rekao je vlasnik Rougemarina Marin Medak.

Novi bistro neće biti namijenjen samo posjetiteljima muzeja, nego bi trebao funkcionirati i kao zasebno mjesto za druženje u središtu Zagreba. Posebnost prostora bit će spoj povijesnog ambijenta palače i suvremenog gastronomskog pristupa.

Suradnja Muzeja Mimara i Rougemarina dio je šire ideje prema kojoj muzeji sve više postaju mjesta boravka, susreta i različitih sadržaja, a ne samo prostori za razgledavanje izložbi.

Upravo bi novi bistro trebao dodatno povezati kulturnu i gastronomsku ponudu te posjetiteljima omogućiti da nakon obilaska muzeja ostanu u prostoru i nastave druženje.

Ponovno otvorenje Muzeja Mimara krajem listopada tako će, osim povratka jedne od najpoznatijih zagrebačkih kulturnih institucija, donijeti i novu gastronomsku adresu na Rooseveltovu trgu.

Muzej Mimara i Rougemarin suradnjom žele otvoriti novo poglavlje u kojem se doživljaj umjetnosti nastavlja i izvan izložbenih dvorana – za stolom.