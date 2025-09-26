Medicinska sestra: Umrla sam i vidjela pakao, bilo je gore nego što možete zamisliti

Bridgette Candace tvrdi da je doživjela iskustvo smrti u kojem je svjedočila užasnim mukama koje su se iznova ponavljale, a mučili su ih demoni nalik drevnim egipatskim bogovima.

Bridgette, koja priznaje da je u to vrijeme previše pila, ispričala je u podcastu Touching the Afterlife kako je ubrzo nakon cijepljenja 2020. godine počela patiti od čudnih simptoma.

- Tada su svi govorili: ‘Nije to zbog cjepiva, to je samo stres. Preopterećeni smo poslom - prisjetila se.

Ali unutar nekoliko tjedana osjetila sam čudan grč u grlu i počela kašljati. Zbog svega je počela piti alkohol, a to je uskoro kulminiralo: 'Počela sam gubiti svijest i imala sam osjećaj da uopće ne mogu disati'.

Unatoč tome što su testovi pokazivali da ima dovoljno kisika u krvi, stanje joj se pogoršavalo. U bolnici su je na kraju poslali kući. Stvari su se zatim dodatno zakomplicirale, a Bridgette je pala u komu.

U tom stanju započelo je njezino zastrašujuće viđenje pakla. Opisuje kako je bila 'odvedena' zajedno s drugim ljudima u demonsko carstvo. Jedno biće, bijele kože, koje je podsjećalo na egipatskog boga, svezalo ju je za krevet.

Ispričala je: 'Njegova je zadaća bila ‘odmjeriti’ tvoj život i odlučiti gdje ćeš završiti u paklu. Sve je bilo vrlo organizirano'.

Dok je to promatrala, vidjela je i druge osuđenike koji su iznova proživljavali svoje najdublje strahove. 'Bio je tamo jedan par s dvoje djece. Netko bi svaki put upao i ubio im djecu pred očima, dok su roditelji vrištali. Potom bi ubio ili majku ili oca… bilo je strašno'.

U drugoj mučnoj sceni, muškarac je bio prisiljen ubiti vlastito dijete. Bridgette opisuje: 'Bila je tamo beba, obučena u mali kombinezon, pričvršćena na zid. Demoni su je mučili i rekli ocu: ‘Ako je sam ne ubiješ, nastavit ćemo ju mučiti’. Čovjek je neutješno plakao… Konačno je pokušao pucati, ali je stalno promašivao i pogađao druge dijelove tijela. Beba je vrištala. Na kraju ju je pogodio u glavu i slomio se'.

Bridgette tvrdi da je vidjela i desetke drugih strašnih muka, uključujući ljude koje su spaljivali žive zbog toga što su prakticirali jogu.

Na kraju su mučitelji počeli zlostavljati i nju samu. Kaže da je iz paklene vizije uspjela probuditi samu sebe tek kad je zavapila Isusu za pomoć: 'Tada sam se probudila – bilo je to devetog ili desetog dana'.

Od tada je, kaže, posvetila život Kristu i svoju priču dijeli uvijek iznova, nadajući se da će druge uvjeriti da prihvate vjeru prije nego što i sami dožive ono što je ona prošla.