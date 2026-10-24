Medicinske sestre proslavile 50 godina mature: 'Nikad nismo požalile zbog zanimanja'

- Ni jedna od 22 kolegice iz 4b razreda srednje Škole za medicinske sestre Vinogradska, ulici iz generacije koja je školu upisala 1972. i maturirala 1976. godine nikad na našim druženjima nije rekla da su pogriješile u izboru zanimanja i sve su cijeli radni vijek, neke i više od 45 godina staža, odradile u bolnicama, domovima zdravlja i drugim zdravstvenim institucijama. Za nas to nikad nije bilo samo zanimanje, ili profesija, nego poziv, sve smo tu školu upisale iz ljubavi i želje da pomažemo ljudima – kaže nam gospođa Mirjana Karin, jedna od bivših učenica te škole koje su u subotu u pivnici Budweiser na Trnju uz dobru klopu i pjesmu proslavila 50. obljetnicu mature.

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Njene kolegice, njih deset koje su uspjele okupiti oko stola za veliku obljetnicu, odreda nam kažu kako ne samo da nisu požalile zbog izbora ove teške profesije, nego baš ni jedna ništa bitno u svom profesionalnom životu ne bi mijenjala.

Bez obzira na to što im u životu nije uvijek bilo lako spojiti naporan smjenski rad i prekovremene s obiteljskim obavezama – odgojem djece i brigom o starijim članovima obitelji. Jer, sve se to nekako izdrži, ako radiš posao koji iskreno voliš, kažu nekadašnje maturantice škole za medicinske sestre.

MISS7 Zagreb: Proslava 50. obljetnice mature | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Maturantice iz generacije 1976. iz Škole za medicinske sestre Vinogradska s veseljem su pričale o tome koja je gdje radila i čime se bave od odlaska u mirovinu

Ni samo školovanje, pričaju, nije baš bilo jednostavno. Naime, prvu godinu imale su nastavu samo ujutro i praksu iz opće njege, a kasnije su ble zauzete po cijele dane.

- Na prvoj godini smo učile slagati krevete, kupati bolesnike, rukovati sa sterilnim instrumentima... Već na drugoj, a onda i trećoj i četvrtoj godini, imale smo praksu ujutro, u bolnici, a nastavu popodne tijekom cijele godine. Praksa smo odrađivale u Vinogradskoj bolnici, baš na svim odjelima – priča nam gospođa Karin. Jedino su praksu zarazne bolnice odrađivale baš u toj bolnici.

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Pokretanje videa... VIDEO Zagreb: Proslava 50. obljetnice mature | Video: 24sata/pixsell

Pa, kad su se uz takav tempo zabavljale, družile, zaljubljivale i ljubile, pitamo veselo društvo. Neke od njih došle su iz manjih sredina u Zagreb i ovdje su bile posvećene školi, pa nije bilo puno vremena za ljubav, kažu. Zato se pamti kako su se sve skupa radovale pričama gospođe Mirjane koja se zaljubila još s 15 godina, pa je s cijelim razredom dijelila priče o svom mladiću.

- Rano sam se zaljubila i bilo mi je važno što imam s kime podijeliti neke naše doživljaje – kaže ona. Dodaje kako se udala već u 21-oj godini.

MISS7 Zagreb: Proslava 50. obljetnice mature | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Nije uvijek bilo lako spojiti smjene u bolnici, česti prekovremeni rad i brigu o obitelji, no sve smo mi ovu profsiju izabrale iz ljubavi, a kad je tako, sve se na kraju izdrži, kaže gospođa Jasna

- Nije bilo lako jer sam prvih desetak godina radila u Zaraznoj bolnici, u smjenama i često u noćnoj, ali sve se to izgura. Dobra stvar u to vrijeme bila je što ste vrlo lako mogli pronaći posao, ali i zamijeniti ga za nešto lakši, tako da sam nakon tih 10 godina prešla u dom zdravlja, gdje sam odradila još 37 godina – priča gospođa Mirjana. Zbrajamo: ukupno 47 godina staža. Večer je pokazala da su skoro sve naše sugovornice odradile više od 40, pa i 45 godina i u šali zaključujemo da sigurno sjedimo među 'bogatim' umirovljenicama.

MISS7 Zagreb: Proslava 50. obljetnice mature | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

U jednome od obiteljskih albuma sačuvana je i fotografija 1b razreda, cura koje su Školu za medicinske sestre upirale 1972. godine

- Za tih 47 godina, moja mirovina danas iznosi oko 950 eura, sa svim usklađivanjima i povećanjima – prihvaća izazov Mirjana.

S obzirom na to da je umirovljenički prosjek (za puno manje staža) puno manji, nije loše, no teško se oteti dojmu da to ipak ne 'pokriva' svu onu brigu, svaku toplu riječ, pruženu čašu vode ili srčanu borbu za život pacijenta koji je preživio nesreću, s čime su se morale nositi, neke skoro pola stoljeća.

Plaće nikad nisu bile velike, kaže nam gospođa Jasna, koja se prisjeća i kako je nakon što je poslije razvoda ostala sama sa troje djece, u vrijeme kad je ministrica zdravstva Ana Stavljenić Rukavina medicinskim sestrama 'skinula' oko trećinu primanja, morala tražiti i dodatni posao te uskladiti to i sa brigom o djeci. No, sve se to zaboravi, više od plaće značilo je osjetiti da vrhunski liječnici cijene njihovo iskustvo i znanje te da ih pacijenti ne zaboravljaju, dodaje.

MISS7 Zagreb: Proslava 50. obljetnice mature | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Polaznice škole ujutro su bile u bolnici na praksi, a poslije podne na nastavi

- Imala sam nekoliko situacija u mojoj bolnici kad bih došla profesoru i skrenula mu pažnju na nekog pacijenta, smatrajući da ga moramo zbrinuti hitno, pa je odmah uputio mlađe kolege da me poslušaju. Oni bi se čudili kako sam ja to primijetila, a profesor bi ih onda uputio: "Ako nešto oko pacijenta ne znate, ili niste sigurni, uvijek pitajte sestru". Tad su liječnici znali cijeniti to što radimo i nisu nas doživljavali samo kao servis, nego kao partnere u brizi o pacijentima i to je bilo lijepo vrijeme. Čini mi se da je toga danas u bolnicama sve manje – priča Jasna. Uvijek se, dodaje, trudila biti podrška mlađim liječnicima koji su tek počinjali samostalan rad, pa je nedavno doživjela potvrdu da se i to pamti.

- Trebala sam sama jednu pretragu i prvi termin na koji bih se mogla naručiti bio je tek za nekoliko mjeseci, pa sam zamolila liječnika s kojim sam svojedobno radila da barem provjeri postoji li mogućnost da me ubace ranije ako netko otkaže pregled. Ispričala sam se, jer mi je bilo neugodno pitati za sebe, no rekao je: Da nije bilo vas, ja ne bih preživio sva ona dežurstva u ambulanti i drago mi je što mogu pomoći – priča sugovornica. A pacijenti... E oni su posebna priča! Neizmjerna je sreća sresti nekoga koga ste upoznali bolesnog, slomljenog ili u situaciji kad se borio za život, čije se lice kad vas prepozna razvuče u ogroman osmijeh, kažu cure.

MISS7 Zagreb: Proslava 50. obljetnice mature | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Prošlo je 50 godina, no kolegice iz školske klupe se ne zaboravljaju!

- Divno je to kako nas pacijenti prepoznaju, unatoč tome što smo se s godinama promijenile. Oko toga baš imam jednu simpatičnu anegdotu: Mi smo se u bolnici na odjelu često znali šaliti, kad bi me pitali za mišljenje oko nečeg, ja sam znala reći da sam plavuša i da ništa neću komentirati, iako sam bila crvenokosa. I onda sam se dan prije mirovine odlučila zabaviti: ofarbala sam se u plavo. Bilo je puno smijeha oko toga, no nekoliko dana kasnije otišla sam na jedan izlet i jedan pacijent me prepoznao kao iz topa – smije se gospođa Jasna. Toplina i ljudskost, strpljenje da saslušaju i utješe čovjeka u nevolji s nekoliko rečenica nemaju veze s bojom kose, nego srcem, a one koji govore srcem uvijek ćemo prepoznati, zaključujemo.

Po tom govoru iz srca bivše učenice se danas prisjećaju nekadašnje razrednice, Paule Kereš. Listajući albume sa zajedničkim fotografijama prisjećaju se i nekih dragih profesora, iako je svaki struni predmet predavao drugi profesor i često su se mijenjali. No, najviše se pamti druženje i podrška koju su jedna drugoj pružale u vrijeme škole, pa i kasnije u životu.

- Evo, ja sam ubrzo nakon škole otišla iz Hrvatske i godinama sam živjela vani i moja me Jasna cijelo vrijeme pratila i nastojala da uvijek zna gdje sam i kako sam. Prijateljstva iz tih ranih dana zaista su nešto posebno i zato sam si od povratka u Hrvatsku uzela u zadatak da nastojim što češće okupljati kolegice. Nalazimo se nekoliko puta godišnje – na kavicama, ili na kobasicama u gradu uoči Božića i slično. Imamo zajedničku What's app grupu i samo pošaljem prijedlog, pa tko može – dođe, priča gospođa Mirjana, koja je na ovo druženje došla unatoč tome što već nekoliko dana bilježi oscilacije u visini tlaka, ima vrtoglavice i ne osjeća se najbolje. Nije htjela liječniku prije nego se nađe s kolegicama, da se ne bi dogodilo da joj zabrani izlaske, kaže jednostavno.

MISS7 Zagreb: Proslava 50. obljetnice mature | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Na proslavi 50. obljetnice okupilo se, na žalost, samo 10 cura, neke su se razbolile baš uoči druženja, neke nisu u Zagrebu... no, bit će još druženja, kažu

- Takva sam često. Ljudi oko mene znaju da sam medicinska sestra, pa kad imaju neki problem, zovu da im pomognem savjetom, I uvijek ado pomognem, ali kad sam ja u pitanju... ne znam si pomoći - smije se. No, idući tjedan svakako će otići liječniku, kaže, jer mora iti fit za nove planove s curama.

- Prva stvar koja je u planu je druženje za Božić negdje u gradu, a već sam najavila da će nam iduća godina biti posebna i planiramo veliki tulum. Naime, iduće godine sve u neko doba punimo 70 godina, pa sam isplanirala veliku zajedničku proslavu rođendana – kaže nam gospođa Mirjana dok se pridružuje raspjevanim kolegicama.

Neke od njih danas su i višestruke bake, no godine nimalo nisu utjecale na životnu radost i pozitivnu energiju koja ih vodi u svemu, pa i u srčanoj pjesmi, pokazalo se. Naime, netko u drugom kutu pivnice dogovorio je pjevača s gitarom na svojoj proslavi, no naše dame toliko su se zdušno pridružile, da su itekako podigle raspoloženje svih u restoranu. Nemaju se priliku družiti često, al kad uspiju - iskoriste to puna srca.