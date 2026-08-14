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OBA MIRIŠU NA MED, ALI...

Medovina i gvirc nisu isto piće: Znate li po čemu se razlikuju?

Piše Karolina Krčelić Marenić,
Čitanje članka: 2 min
Medovina i gvirc nisu isto piće: Znate li po čemu se razlikuju?
Foto: 123RF/Robert Anić/PIXSELL/Canva
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Na prvi pogled djeluju gotovo isto – oba pića mirišu na med, imaju dugu tradiciju i najčešće ih povezujemo sa sajmovima, proštenjima i starinskim receptima. Ipak, medovina i gvirc nisu baš jedno te isto

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Medovina je kroz stoljeća pratila gozbe, proslave i razne običaje, a danas ponovno privlači pažnju ljubitelja tradicionalnih pića. Iako se na prvu čini vrlo jednostavnom, njezin okus može biti iznenađujuće složen i ovisi o vrsti meda, načinu fermentacije i dodacima. Gvirc pak cijeloj priči daje aromatičniji zaokret zahvaljujući začinima koji ga čine prepoznatljivim.

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Medovina nastaje fermentacijom meda, vode i kvasca, a njezin okus uvelike ovisi o vrsti meda koja se koristi. Bagremov med daje nježniji i blaži rezultat, dok kestenov može donijeti jače, dublje i pomalo gorkaste note. Ovisno o načinu pripreme i količini preostalog šećera, medovina može biti suha, polusuha, slatka, pa čak i pjenušava.

Foto: 123RF

Zanimljivo je da se medovina često spominje kao jedno od najstarijih alkoholnih pića koje je čovjek poznavao. Tragovi fermentiranih napitaka na bazi meda sežu tisućama godina u prošlost, a kroz povijest su se pili u različitim dijelovima Europe, Azije i Afrike. Nije zato čudno što se uz medovinu vežu brojne legende, običaji i svečane prilike.

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A gdje se u tu priču uklapa gvirc? Najjednostavnije rečeno, riječ je o začinjenoj varijanti medovine. U njega se mogu dodavati cimet, klinčići, đumbir, muškatni oraščić, korica naranče ili limuna, vanilija, pa čak i različito aromatično bilje. Upravo ti dodaci daju mu prepoznatljiv miris i okus zbog kojeg ga je teško zamijeniti s običnom medovinom kada ga jednom probate.

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Kod nas se gvirc posebno povezuje sa Samoborom i okolnim krajem, gdje je dugo bio dio sajmova, proštenja i različitih okupljanja. Često se posluživao kao slatko, aromatično piće koje je uz med nosilo i miris začina. Zbog toga ga mnogi i danas doživljavaju kao dio stare kontinentalne gastronomske tradicije.

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Medovina, međutim, nije nužno slatko piće, što mnoge iznenadi. Ovisno o fermentaciji, može biti vrlo suha i po karakteru podsjećati na vino. Postoje i varijante s voćem, začinima ili hmeljem, pa se pod istim nazivom mogu skrivati potpuno različiti okusi.

Foto: 123RF

Jedna od poznatijih varijanti je melomel, odnosno medovina kojoj se dodaje voće. Metheglin je začinjena medovina, dok se kod varijante poznate kao braggot kombiniraju med i sastojci tipični za proizvodnju piva. Upravo zbog takvih kombinacija svijet medovine mnogo je širi nego što se na prvi pogled čini.

I medovina i gvirc mogu se pripremati kod kuće, no proces nije brz. Fermentacija traje tjednima, a piće se često ostavlja da odleži mjesecima kako bi se okus zaokružio. Upravo je vrijeme jedan od sastojaka koji se ne može preskočiti – mlada medovina može biti oštrija, dok odležavanjem postaje mekša i skladnija.

Iako ih mnogi i dalje nazivaju istim imenom, dovoljno je obratiti pažnju na miris i začine da razlika postane puno jasnija.

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