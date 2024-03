Međunarodna vinska smotra oduševila kvalitetom ponude

Da je Vino-trade Acrobat portfolio tasting sve atraktivniji i značajniji eno gastronomski događaj svjetskoga glasa potvrđuje njegovo treće izdanje za koje se tražila ulaznica više. Ovaj ekskluzivni događaj koji spaja vrhunska vina, šampanjce, destilate i gastro priču iz cijeloga svijeta održao se prvoga dana mjeseca ožujka u predivnom prostoru na osmom katu zagrebačkoga hotela Hilton Garden Inn s kojega se pruža veličanstven pogled na glavni grad Lijepe Naše.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:49 Hrvatsko vino na krunidbi kralja Charlesa | Video: KanalRi

Svega ovoga ne bi bilo bez dvojice uspješnih i ambicioznih vinskih uvoznika i distributera, Dine Kušena, idejnog začetnika događanja i vlasnika tvrtke Acrobat D&M i njegovoga poslovnog partnera Juraja Duspera, direktora tvrtke Vino-Trade, koji mu se pridružio na drugom izdanju događanja održanog prije dvije godine u Opatiji.

Uz profesionalce i stručnjake, VAPT je zainteresirao i pripadnike gospodarske diplomacije privukavši trgovinske atašee iz veleposlanstava država izlagača u Republici Hrvatskoj.

Foto: ognjen karabegovic

- Dobrodošli u naš predivni kutak svijeta, gdje se ljubav prema vinu spaja s gostoljubivošću našeg kraja. Veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti sve vas, renomirane vinare iz različitih dijelova svijeta, koji ste odlučili posjetiti našu regiju. Vaša prisutnost ovdje danas, donosi nam veliku čast i radost. Raznolikost vaših vina i vaša strast prema vinogradarstvu su izvor inspiracije za sve nas ovdje prisutne. Vaši proizvodi ne samo da donose užitak nepcu, već i povezuju ljude širom svijeta kroz zajedničku ljubav prema vrhunskom vinu. Ovaj susret pruža nam priliku da razmijenimo iskustva, ideje i stručna znanja. Vjerujem da će ova interakcija biti plodna i da će doprinijeti daljnjem napretku svih nas u vinogradarstvu i vinskoj industriji. Želim izraziti duboku zahvalnost svima vama koji ste se odazvali našem pozivu i pridružili nam se danas. Nadam se da ćete uživati u našoj gostoljubivosti, te da će vam ovo iskustvo ostati u lijepom sjećanju. Uživajmo zajedno u razmjeni znanja, uživajmo u čarima vina i uživajmo u prijateljstvu koje gradimo danas. Hvala vam još jednom na vašem dolasku i neka nam ovaj dan bude nezaboravan - pozdravio je Dino Kušen na službenoj svečanosti otvorenja događanja.

Foto: ognjen karabegovic

- Hvala svima što se došli, hvala svima iz Acrobata i Vino-Tradea koji su se potrudili da se održi ovaj event, hvala prijateljima i poslovnim partnerima. Vino je ljubav, vino je strast, uživajmo! Proglašavamo ovaj festival otvorenim - dodao je njegov partner Juraj Dusper.

Na međunarodnoj poslovnoj vinskoj smotri VAPT 2024. izlagali su brojni svjetski proizvođači, a posjetitelji su imali izvrsnu priliku zaroniti u organoleptička svojstva izloženih proizvoda. Potpunijem užitku kušanja doprinijele su i cijenjene vinske čaše Zalto Universal.

Na trećem izdanju predstavila su se prestižna imena svjetske vinske scene i cijenjenih svjetskih destilerija poput J. Lassalle Champagne, Philipponnat Champagne, Domaine Olivier Leflaive, Billecart Salmon, Champagne Philippe Gonet, Jacques Prieur, Bastianich Winery, Gaja Winery, Frescobaldi Winery, Champagne Louis Roederer, Jermann, Ornellaia, Biondi Santi, Joseph Drouhin, Jean Marc Brocard, Lopez Heredia, Torres, Juvé&Camps, BiancaVigna, Marjan Simčić, Verus, Kristančič, Los Vascos, Bodegas Caro, Clarence Dillon, Roby Marton gin, AIX, Domaine Amelie & Charles Sparr, Castello di Ama, Caviar de Riofrío, Delamain Cognac, Berta Distillerie, Maison Louis Latour, DUEMANI, MAZZEI, BOLLA, Opus One, Domaine Christian Moreau Père et Fils, Marchesi di Barolo, Roberto Voerzio, Château Pontet-Canet & Tesseron Cognac, Le Mortelle, Elena Walch, Melini, Ca' Bianca, Deutz, Delas, Domaine Jean-Marc Brocard, Maison Joseph Drouhin, Rhum Clément, Rhum J.M, Domaines de Ladoucette, Bellevoye Whisky, Wings Wine, L'Acrobate Gin, Benanti, Kobe Fukuju sake, soja sosevi Adachi i Suehiro, aceto balsamico Acetaia Sereni, Quinta do Noval, IDDA, Pierre Peters Champagne, Château de Chamirey, Domaine des Perdrix, Domaine de la Garenne, Les Bienheureux El Pasador Ron de Oro XO, vinski rashladni uređaji EuroCave...

Foto: ognjen karabegovic

Svjetskim imenima parirale su dvije hrvatske vinarije: obiteljska vinarija Barun iz Krašića, u vlasništvu obitelji Josipa i Mare Barundić, koja je posjetitelje oduševila svojim kvalitetnim vinima i pjenušcima među kojima se istaknuo pjenušac 100+ Pas dosage od grožđa iz vinograda starijeg od 100 godina i vinarija Marko Sladić iz Plastova, 5 km udaljenog od Skradina, u kojoj su stariji brat Marko i mlađi Ivan naslijeđe svojih djedova uveli u novo tisućljeće, iznenadivši prisutne odličnim vinom Sladić Maraština i drugim kvalitetnim vinima.

Za hidrataciju i osvježenje nepca pobrinuli su se španjolska mirna voda 22 Artesian Water La Rioja proizvođača Global Premium Brands, francuska mineralna gazirana voda Sas Des Eaux De Saint Geron i bezalkoholno piće s okusom gingera i chilija Pimento Gingembre, a mogli su se kušati i prvoklasni gastro proizvodi poput prvoga organskog kavijara na svijetu Caviar de Riofrío, šunke od autohtone crne svinje 'pate negre' koju proizvodi tvrtka Blázquez, slovenskih kobasica od divljači proizvođača BioSing i Kobe govedine vlasnika Maruyu farme Seide Hirooke. Tvrtka Acrobat postala je prvi licencirani zastupnik Kobe govedine iz Japana u siječnju ove godine.

Vrhunski masterclassovi u sklopu VAPT-a 2024. pružili su jedinstven i poseban doživljaj kakav se ne može često iskusiti.

Foto: ognjen karabegovic

Na prvom masterclassu, od ukupno pet vinskih, mogli su se kušati visoko kvalitetni šampanjci šampanjske kuće Champagne Billecart-Salmon, stari preko 40-ak godina, koje je prezentirao Antoine Roland-Billecart, sedma generacija obitelji na čelu šampanjske kuće. Zanimljivo je spomenuti kako je navedena šampanjska kuća prvi proizvođač s kojim je Kušen započeo suradnju prije 12 godina. Drugi je bio posvećen vinima vinarije Domaine Jacques Priuere, dragulju Burgundije, kojega je vodio vlasnik Jean-Baptiste Souillard. Treća edukativna radionica bila je namijenjena vinskoj kući R. López de Heredia čiji je utemeljitelj don Rafael López de Heredia y Landeta. Njihov vinski opus predstavili su María José López de Heredia, vlasnica i José Luis Ripa, komercijalni direktor. Sljedeća majstorska radionica bila je rezervirana za jedinstvena vina vinarije Château Lafite Rothschild, a vertikalu vina predstavio je pobjednik 26. prvenstva sommeliera Hrvatske, mladi i perspektivni Kristijan Harjač. Peti masterclass ugostio je vinariju Opus One koja je u partnerstvu dviju najuglednijih osoba iz Bordeauxa i Napa doline, baruna Philippea de Rothschilda iz Château Mouton Rothschilda i Roberta Mondavija. O njihovim vinima govorio je direktor izvoza Charlie Matthews.

Nadalje, održan je kulinarski masterclass posvećen japanskom specijalitetu Kobe govedini kojega je vodio vlasnik Maruyu farme iz Kobea Seido Hirooka, zatim je na idućem masterclassu voditeljica razvoja robne marke Léa Fallourd prezentirala prvi organski kavijar na svijetu Caviar de Riofrío. Završnu gastro majstorsku radionicu posvećenu modernoj obiteljskoj tvrtki Blázquez

i 'pata negri', šunki od autohtone crne svinje, simbolu Španjolske, vodio je Daniel Collazos iz Sektora međunarodnog poslovanja.

Regionalni direktor izvoza Edgard Kappelhoff-Lançon predstavio je, na majstorskoj radionici, prvi i jedini francuski viski od 100 % trostrukog slada cijenjene francuske destilerije Bellevoye Whisky.

Događanje je bilo okrunjeno iste večeri dvjema ekskluzivnim gala večerama u dva renomirana zagrebačka restorana, ManO2 i Takenoko.

Foto: ognjen karabegovic

Prva tematska večera upriličena u restoranu ManO2 bila je posvećena biranim vinima vinarije TEMPOS Vega Sicilia. Svojim prisustvom vlasnik vinarije don Pablo Álvarez Mezquíriz doprinio je spektakularnosti događanja, a za delicije je bio zaslužan nadareni chef Hrvoje Kroflin. Tematska večer u prvom japanskom restoranu u Hrvatskoj, Takenoko, bila je rezervirana za japanski specijalitet Kobe govedinu, a specijalni jelovnik osmislio je vrhunski chef Mario Starman u suradnji s Takenoko timom. Vlasnik Maruyu farme iz Kobea Seido Hirooka uveličao je ovaj poseban događaj.

Ova već tradicionalna manifestacija, koja okuplja brojne profesionalce, ali i zaljubljenike u vrhunsko vino i gastronomiju još jednom je dokazala da postaje sve popularniji, važniji i traženiji način edukacije i okupljanja profesionalaca, ljubitelja vina, vinske kulture, vrhunskih destilata i gastronomskih užitaka.

Foto: ognjen karabegovic

Vino-trade Acrobat portfolio tasting 2024. privukao je zavidan broj svjetskih i domaćih stručnjaka te profesionalaca, postavši nezaobilazan događaj koji pruža novosti o svjetskom vinskom tržištu renomiranih i elitnih vinskih kuća, ali i koji pridonosi promociji Hrvatske u svijetu.

VAPT je postavio visoku ljestvicu ozbiljnosti, kvalitete i bogatstva sadržaja svjetske eno gastronomske kulture te s nestrpljenjem očekujemo koje će novosti donijeti Kušen i Dusper u idućem izdanju događanja za dvije godine.

Podršku VAPT-u 2024. pružili su partneri Benussi, Franck, Mandis i 24 sata.