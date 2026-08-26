Međunarodni je dan pasa! Evo kako nam obogaćuju život i čuvaju zdravlje

Svijet 26. kolovoza obilježava Međunarodni dan pasa, posvećen slavljenju jedinstvene veze između ljudi i njihovih najvjernijih suputnika. Od mahanja repom koje nas dočeka na vratima do tihe utjehe koju pružaju u teškim trenucima, psi su neizbrisivo utkani u naše živote. Ovaj dan nije samo prilika da svoje ljubimce obaspemo dodatnom pažnjom, već i da se podsjetimo na njihovu važnu ulogu i odgovornost koju imamo prema njima.

POGLEDAJTE VIDEO - mnogi psi rade i ozbiljne poslove:

Pokretanje videa... 00:59 Zagreb: Mateja Tuščić i njen pas Runa, članovi HGSS-a | Video: 24sata/pixsell

Povodom Međunarodnog dana pasa odlučili smo vam pružiti priliku da i vaš pas postane zvijezda. OVDJE nam pošaljite fotografije svojih pasa i mi ćemo ih objaviti u zajedničkoj galeriji OVDJE.

Dan s posebnom misijom

Foto: 123RF

Inicijativa za Međunarodni dan pasa je pokrenuta 2004. zahvaljujući Colleen Paige, američkoj stručnjakinji za kućne ljubimce i zagovornici prava životinja. Datum, 26. kolovoza, ima osobno značenje; to je dan kada je njezina obitelj udomila svog prvog psa, Sheltieja, iz skloništa. Misija Međunarodnog dana pasa nadilazi puko slavlje. Cilj je potaknuti javnost na prepoznavanje golemog broja pasa koji trebaju spas i novi dom. Snažno se promiče udomljavanje iz azila, i kupnja od provjerenih i priznatih uzgajivača pasa. Dan odaje počast svim psima, bez obzira na pasminu ili jesu li mješanci, slaveći njihovu nesebičnu službu, od obiteljskih ljubimaca do pasa koji rade u policiji, vojsci ili kao terapijske životinje i vodiči za slijepe.

Znanost potvrđuje: Pas je najbolji lijek

Foto: 123RF

Manje stresa i više hormona sreće

Dobrobiti posjedovanja psa nisu samo anegdotalne; brojna znanstvena istraživanja potvrđuju njihov dubok utjecaj na mentalno zdravlje. Dokazano je da interakcija sa psom, čak i kratko maženje, smanjuje razinu kortizola, glavnog hormona stresa. Znanstvenici su otkrili da je samo deset minuta druženja sa psom dovoljno za značajan fiziološki učinak opuštanja. Istovremeno, studije su pokazale da kontakt očima s našim psom potiče lučenje oksitocina, "hormona ljubavi", koji jača osjećaj povezanosti i smirenosti. U svijetu usamljenosti i anksioznosti, psi nude bezuvjetnu ljubav i stalno društvo. Oni pružaju osjećaj svrhe i unose rutinu u dan, što je osobito važno u borbi protiv depresije. Njihova sposobnost da žive u trenutku pomaže i vlasnicima da postanu svjesniji sadašnjosti.

Recept za aktivniji život i zdravije srce

Osim mentalnih, fizičke su prednosti također dobro dokumentirane. Vlasnici pasa su, u pravilu, znatno aktivniji. Velika britanska studija pokazala je da vlasnici pasa imaju gotovo četiri puta veću vjerojatnost da će ispuniti preporučene dnevne smjernice za fizičku aktivnost. Tjedno provedu gotovo 300 minuta šećući sa svojim psima, što je 200 minuta više od ljudi bez psa. Ta redovita aktivnost izravno se odražava na zdravlje kardiovaskularnog sustava. Pomaže u snižavanju krvnog tlaka te razine kolesterola i triglicerida, čime se smanjuje rizik od srčanih bolesti. Istraživanja su čak pokazala da pacijenti koji su pretrpjeli srčani udar imaju veće šanse za preživljavanje ako imaju psa.

Društveni život uz mahanje repom

Foto: 123RF

Posjedovanje psa obogaćuje i društveni život, djelujući kao socijalni katalizator. Šetnje parkom postaju prilika za razgovore s drugim vlasnicima, što olakšava upoznavanje novih ljudi. Pas djeluje kao prirodni 'ledolomac', čineći vlasnika pristupačnijim i dajući drugima povod za početak razgovora. Zanimljivo je da prisutnost psa utječe i na to kako nas drugi doživljavaju. Studije su pokazale da se ljudi na fotografijama čine sretnijima, opuštenijima i privlačnijima kada su uz njih psi, a profili na aplikacijama za upoznavanje s fotografijama pasa dobivaju više pozitivnih reakcija.

Heroji koji nose ogrlicu

Foto: 123RF

Osim što su naši suputnici, mnogi psi su i pravi heroji. Njihova odanost spašava živote na nevjerojatne načine. Jedan od takvih primjera je priča o labradoru Killianu. Njegovi vlasnici unajmili su dadilju za svog sina. No, obiteljski pas počeo je pokazivati neobičnu agresiju prema njoj, stajući zaštitnički između nje i djeteta. Vjerujući psećem instinktu, roditelji su odlučili sakriti telefon i snimiti što se događa. Snimka je otkrila šokantnu istinu: dadilja je zlostavljala dijete. Da nije bilo Killianovog upornog upozorenja, zlostavljanje bi se nastavilo mjesecima. Njegova zaštitnička priroda otkrila je istinu i spasila dijete od daljnje traume, dokazujući još jednom dubinu pseće odanosti.

*uz korištenje AI-ja