Ne propustite u utorak, 14. prosinca kupiti svoj primjerak 24sata, jer donosimo super iznenađenje za vaše mališane - super zabavne memory kartice iz popularnog crtića Pjevajte s nama 2, koji već igra u kinima.

Uz njih djeca će pronalaziti parove i izvježbati svoju memoriju, a u igri možete sudjelovati i vi. Mališane će posebno razveseliti likovi iz popularnog animiranog crtića Pjevajte s nama 2, koji se nalaze na karticama. Unesite radost u svoj dom uz super kartice za igru koja će oduševiti baš sve mališane, ali i njihove roditelje.

Sjajna animirana franšiza studija Illumination donosi novi nastavak priče o Buster Moonu i njegovoj zvjezdanoj ekipi uz svjetske glazbene hitove Shawn Mendesa i kultnog rock sastava U2.

Optimistična koala Buster i njegova ekipa se intenzivno priprema za svoj najekstravagantniji nastup do sada. No, pred veselo glazbeno društvo postavljen je velik izazov - na scenu moraju vratiti umirovljenu najveću rock zvijezdu na svijetu Claya Callowaya. Markantnom lavu Callowayu u orginalnoj verziji glas je posudila glazbena ikona Bono Vox, a u sinkroniziranoj hrvatskoj verziji to je Robert Ugrina. Sjajnu postavu hrvatskih glumaca čine: Goran Navojec, Mila Elegović, Ervin Baučić, Dražen Bratulić i mnogi drugi. Ovoga puta Buster želi održati novu predstavu u kazalištu Crystal Tower u glamuroznom Redshore Cityju. Busterovu ekipu čine prasica Rosita, rokerski dikobraz Asha, ozbiljna gorila Johnny, sramežljiva slonica Meena i svinjski provokator Gunter. Scenarij i režiju naslovne pjesme potpisuje priznati redatelj Garth Jennings, a najistaknutiji hitovi u crtanom filmu su oni kultnog rock sastava U2, "I still haven't found what I am looking for" i Alicie Keys "Girl On Fire".

Film je producirao osnivač i izvršni direktor Illuminationa Chris Meledandri i Janet Healy. Pjevajte s nama 2 kombinira desetke klasičnih rock i pop hitova, energične izvedbe, umjetnost od koje zastaje dah kao i prepoznatljiv Meledandrijev smisao za humor.