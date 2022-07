Menadžerica je promijenila karijeru: 'Fantastično izgledam pa se sada skidam za novac'

Prije nego što je pandemija pokorila svijet, put kojim je krenula Amber Paige (22) iz Buckinghamshirea u Engleskoj, podržala bi većina roditelja: Vrijedno je završila škole da bi stekla diplomu za menadžera u ugostiteljstvu. Na pragu 20-ih godina tek je počela ostavljati trag u svojoj profesiji, a onda se dogodio COVID i poslali su je kući na neko vrijeme.

S obzirom na to da fantastično izgleda, tad se počela preispitivati, te razmišljati o novoj karijeri: Karijeri modela i voditeljice na kanalu 'za odrasle'.

U ekskluzivnom intervjuu za Daily Star rekla je kako su je zapravo oduvijek zanimale te stvari, pa je za vrijeme odmora odlučila pogledati taj program malo bolje, a onda i okušati se u jednoj smjeni na 'Babestationu' (britanski TV kanal za chat za odrasle, sa web stranicom koja uključuje dodatne sadržaje).

- Odmah sam pomislila : 'Da, to jest za mene!', predala sam otkaz i više se nisam vratila u ugostiteljstvo – kaže.

Sada već dvije godine mami pozivatelje, skidajući se u donje rublje na 'Babestationu'. Na pitanje što ju je tijekom tog prvog showa na TV-u za odrasle navelo na to da tako brzo odustane od posla za koji se školovala, bila je vrlo jasna:

- Samo sam se zabavljala i stvarno sam uživala. Bilo je tako prirodno, a nikad prije nisam radila ništa slično kao što je skidanje pred kamerama, pa ni bez njih – kaže. Ipak, svojoj obitelji nije odmah priznala da je promijenila ideju o tome što želi raditi u životu.

- Imala sam svoje menadžerske kvalifikacije, pa sam računala da se, ako mi se nakon nekoliko mjeseci to što radim više neće sviđati, imam čemu vratiti – priča Amber.

Zato je imala vremena za to da osmisli prilično lukac scenarij za to kako i kada reći svojim voljenima o tome da je promijenila karijeru.

- Dosta je teško pomiriti se s tim da netko od članova vaše obitelji radi tako nešto. Imaju pomalo staromodan način razmišljanja i možda čak i ne misle da je to siguran posao, pa nisam htjela dda se brinu prije nego ja sama budem sigurna u to da to stvarno želim. Tako je prošlo nekoliko mjeseci dok nisam bila sigurna u to da želim baš tu vrstu karijere. Kad sam to rekla mojima, reagirali su kako sam i pretpostavila da hoće: Nisu bili oduševljeni, ali rekli su da je to moja odluka i podržali su me – priča Amber. Tako je sad već dvije godine u industriji za odrasle i njezini najbliži naučili su prihvatiti njen izbor.

- Oni vide koliko sam sretna te da imam puno manje stresa u odnosu na vrijeme kad sam radila u ugostiteljstvu. I njima je sad na neki način drago što je tako – uvjerena je.

Dodaje kako je posao koji radi također dosta težak. Bilo je djevojaka koje su se susrele s problemima, jer su iz uhodili stalkeri, ili su doživjele govor mržnje, pa se smatra sretnom jer do sada nikad nije imala ozbiljnijih problema zbog toga što radi.



