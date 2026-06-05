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Traje do 9. kolovoza

Merkur je ušao u Raka! Evo što donosi svakom znaku Zodijaka

Ulaskom Merkura u osjetljivog i intuitivnog Raka (1. lipnja) započinje razdoblje u kojem će emocije imati veći utjecaj na naše misli, odluke i komunikaciju. Budući da će se zbog nadolazećeg retrogradnog hoda u ovom znaku zadržati sve do 9. kolovoza, pred nama su tjedni posvećeni obitelji, osjećajima i dubljem promišljanju o onome što nam je zaista važno
Merkur je ušao u Raka! Evo što donosi svakom znaku Zodijaka
U nastavku provjerite kako će ovaj astrološki tranzit utjecati na vaš horoskopski znak. | Foto: 123RF
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U nastavku provjerite kako će ovaj astrološki tranzit utjecati na vaš horoskopski znak. | Foto: 123RF
Komentari 2

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