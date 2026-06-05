Merkur je ušao u Raka! Evo što donosi svakom znaku Zodijaka

Ulaskom Merkura u osjetljivog i intuitivnog Raka (1. lipnja) započinje razdoblje u kojem će emocije imati veći utjecaj na naše misli, odluke i komunikaciju. Budući da će se zbog nadolazećeg retrogradnog hoda u ovom znaku zadržati sve do 9. kolovoza, pred nama su tjedni posvećeni obitelji, osjećajima i dubljem promišljanju o onome što nam je zaista važno
U nastavku provjerite kako će ovaj astrološki tranzit utjecati na vaš horoskopski znak.
| Foto: 123RF
U nastavku provjerite kako će ovaj astrološki tranzit utjecati na vaš horoskopski znak. |
Foto: 123RF
U nastavku provjerite kako će ovaj astrološki tranzit utjecati na vaš horoskopski znak.
| Foto: 123RF
OVAN -
Dom je mjesto gdje vam je srce i gdje počinje razgovor. Merkur u Raku usmjerava vašu pažnju na obitelj, životne okolnosti i vaše emocionalne temelje.
Možda ćete razgovarati o selidbi, ponovnom povezivanju s bliskim rođakom ili oživljavanju uspomena iz djetinjstva. Važni razgovori koji se odvijaju iza zatvorenih vrata također bi mogli doprinijeti vašem sljedećem životnom poglavlju. Slušajte svoje srce.
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BIK -
Recite što mislite jer ljudi vjeruju vašem gledištu. Merkur u Raku aktivira vaše komunikacijsko polje, što ovo razdoblje čini posebno prometnim za poruke, pozive, sastanke i smislene razmjene.
Mogli biste čuti od starog prijatelja, dobiti vijesti koje ste čekali ili konačno skupiti hrabrost reći što vam je na umu.
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BLIZANCI -
Zauzmite se za sebe i za ono što nudite drugima. Merkur u Raku baca svjetlo na novac, resurse i samopouzdanje, pa bi rasprave o povišici, proračunu, cijenama ili financijskim ciljevima mogle biti u središtu pozornosti.
Možda ćete dobiti i jasniju sliku o tome što zaista zaslužuje vaše vrijeme i energiju. Što više cijenite sebe, to će drugima lakše učiniti isto.
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RAK - Vjerujte svojim instinktima i dopustite si da vas se vidi. Vi ste glavna zvijezda tijekom ovog tranzita Merkura. Dok se planet glasnik kreće kroz vaš emocionalni teritorij, vaše misli, ideje i stavove nemoguće je ignorirati.
Ovo je snažno razdoblje za osvježavanje vaše osobne slike, pokretanje projekta ili jednostavno autentičnije izražavanje sebe. Ljudi obraćaju pažnju na ono što imate za reći.
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LAV -
Neki od najvažnijih uvida događaju se iza kulisa za vas upravo sada. Međutim, ne mora se sve dijeliti s drugima. Merkur u Raku potiče razmišljanje, odmor i obradu emocija vlastitim tempom.
Možda ćete ponovno proživjeti stara sjećanja, češće zapisivati misli ili povezivati dijelove situacija koje su vam se nekada činile zbunjujućima. Odgovori dolaze kroz snove, intuiciju ili tihe trenutke samoće.
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DJEVICA -
Vaša mreža kontakata postaje vaš najveći resurs. Merkur u Raku naglašava prijateljstva, zajednice i buduće ciljeve. Ležeran razgovor mogao bi dovesti do suradnje, poziva ili poznanstva koje vam pomaže da se približite dugoročnom snu.
Također je moguće da ćete imati iskrene razgovore s prijateljima. Javite se, nastavite komunicirati i ostanite otvoreni za neočekivane prilike.
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VAGA -
Vaš ugled je u središtu pozornosti. Merkur u Raku aktivira vaše područje karijere i javnog života, stavljajući profesionalne razgovore u prvi plan. Nadređeni bi mogli primijetiti vaše napore, mogla bi se pojaviti nova prilika ili biste mogli osjetiti poziv da javno podijelite svoje znanje.
Posao koji ste radili postaje sve vidljiviji. Napravite svoj sljedeći korak s povjerenjem i jasnom namjerom.
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ŠKORPION -
Nova perspektiva mogla bi sve promijeniti. Merkur u Raku, također vodenom znaku, potiče učenje, istraživanje i širenje horizonata. Mogli biste se upisati na tečaj, isplanirati putovanje, zaroniti u novo područje ili voditi razgovor koji potpuno mijenja vašu perspektivu na stvari.
Rast počinje kada ste spremni razmotriti drugačije gledište. Ostanite znatiželjni i vjerujte svojoj intuiciji.
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STRIJELAC -
Budite iskreni o tome što vam treba. Transparentnost je sada vaša supermoć. Merkur u Raku aktivira vaše polje intimnosti, povjerenja i zajedničkih resursa, što znači da vrijedi voditi dublje razgovore.
Mogle bi se pokrenuti teme o financijama, obvezama, granicama ili emocionalnoj ranjivosti. Iako nije uvijek ugodno, može ojačati vaše odnose i donijeti značajnu jasnoću.
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JARAC - Odnosi s drugima zahtijevaju više vaše pažnje. Merkur u Raku naglašava partnerstva jedan na jedan, čineći komunikaciju ključnom za napredak koji tražite.
Bez obzira prolazite li kroz smislenu vezu, prijateljstvo ili poslovnu suradnju, smisleni razgovori mogu pomoći u razjašnjavanju nesuglasica i jačanju međusobnog razumijevanja. Netko važan možda ima nešto za reći. Pažljivo slušajte i ne bojte se podijeliti svoju istinu.
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VODENJAK -
Dosljednost će vas odvesti dalje nego što mislite. Merkur u Raku usmjerava vašu pažnju na posao, rutine i svakodnevne odgovornosti, a male promjene mogu donijeti velike rezultate.
Mogli biste reorganizirati svoj raspored, poboljšati sustav ili pronaći bolji način upravljanja svojim vremenom. Razgovori s kolegama ili klijentima također mogu otkriti mogućnosti za napredak. Usredotočite se na ono što je održivo, a ne samo na ono što je hitno.
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RIBA -
Radost zaslužuje mjesto u vašem kalendaru. Merkur u Raku aktivira vaše polje kreativnosti, romantike i samoizražavanja, pa biste se mogli osjećati inspirirano za pisanje, stvaranje, flert, nastupe ili jednostavno provođenje više vremena radeći ono što vas čini sretnima.
Iskreni razgovori mogu produbiti romantičnu vezu, dok se čini da kreativne ideje dolaze bez napora. Slijedite ono što vas ispunjava – stvari koje vas pokreću vrijedne su istraživanja.
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