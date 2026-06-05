Merkur je ušao u Raka! Evo što donosi svakom znaku Zodijaka

BLIZANCI - Zauzmite se za sebe i za ono što nudite drugima. Merkur u Raku baca svjetlo na novac, resurse i samopouzdanje, pa bi rasprave o povišici, proračunu, cijenama ili financijskim ciljevima mogle biti u središtu pozornosti. Možda ćete dobiti i jasniju sliku o tome što zaista zaslužuje vaše vrijeme i energiju. Što više cijenite sebe, to će drugima lakše učiniti isto. | Foto: Fotolia