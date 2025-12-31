Mi se žalimo na hladnoću, a ona živi na - 40 čak 300 dana u godini: Evo kako se oblači

Dok većina svijeta zimu doživljava kao neugodno razdoblje, na krajnjem sjeveru Kanade hladnoća je sastavni dio svakodnevice. Yukon, teritorij koji se naslanja na Aljasku, poznat je po temperaturama koje se tijekom zime spuštaju i do minus 40 stupnjeva, a upravo takav životni ritam nedavno je javnosti približila Pavlina Sudrich iz Whitehorsea.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:59 VIDEO Je li ovo najteži posao na svijetu? Pogledajte s čime se bore radnici u Sibiru, vani -40°C | Video: 24sata/REUTERS

Svojim videom na društvenim mrežama Pavlina je pokazala kako izgleda priprema za izlazak iz kuće u uvjetima koji za mnoge djeluju nezamislivo. Naglasak je stavila na pravilno odijevanje, jer bez dobre opreme boravak na otvorenom gotovo da nije moguć.

Kaže kako se oslanja na kombinaciju prirodnih i tehničkih materijala kao vunene helanke, perjem punjene hlače te dodatni sloj od sintetike. Neizostavan dio njezine garderobe je i debeli vuneni džemper koji, kako ističe, nosi veći dio godine.

Uz osnovne slojeve, važnu ulogu imaju i detalji. Umjesto klasičnih zimskih čizama, Pavlina bira tradicionalnu obuću izrađenu od kože, dok ruke štiti krznenim rukavicama. U najhladnijim danima poseže i za jaknom od kože foke, a cijeli outfit nadopunjuje vunenim šalovima i kapom s krznom.

Zima nije prepreka svakodnevici

Posebnu pozornost izazvao je dio u kojem je objasnila kako oblači svoju bebu prije izlaska na hladnoću. I ovdje vrijedi isto pravilo – više tankih slojeva umjesto jednog debelog. Vuneni bodi, džemper, hlače i skafander čine osnovu, dok su kolica dodatno izolirana dekama, toplom vrećom i zaštitnim prekrivačem.

Iako zime u Yukonu znaju biti nemilosrdne, život ondje ne staje. Gradovi funkcioniraju uobičajenim ritmom, djeca idu u školu, a trgovine su otvorene čak i kada dan traje tek nekoliko sati. Stanovnici su se, kažu, naučili prilagoditi – hladnoća se ne doživljava kao prepreka, već kao dio identiteta ovog kraja.

Uz surovu klimu, Yukon nudi i prizore netaknute prirode, tišinu sjevera i čestu pojavu polarne svjetlosti. Priča Pavline Sudrich pokazuje kako se uz dobru pripremu i prilagodbu može voditi normalan život i na mjestima gdje zima diktira pravila.