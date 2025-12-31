Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
TEŠKI UVJETI

Mi se žalimo na hladnoću, a ona živi na - 40 čak 300 dana u godini: Evo kako se oblači

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 1 min
Mi se žalimo na hladnoću, a ona živi na - 40 čak 300 dana u godini: Evo kako se oblači
Foto: Canva/TikTok/pavlinasudrich

Pavlina Sudrich iz kanadskog Yukona pokazala je kako izgleda svakodnevica na temperaturama do minus 40 stupnjeva. U videu je otkrila da je ključ života u takvim uvjetima slojevito odijevanje i dobra oprema

Dok većina svijeta zimu doživljava kao neugodno razdoblje, na krajnjem sjeveru Kanade hladnoća je sastavni dio svakodnevice. Yukon, teritorij koji se naslanja na Aljasku, poznat je po temperaturama koje se tijekom zime spuštaju i do minus 40 stupnjeva, a upravo takav životni ritam nedavno je javnosti približila Pavlina Sudrich iz Whitehorsea.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

VIDEO Je li ovo najteži posao na svijetu? Pogledajte s čime se bore radnici u Sibiru, vani -40°C 00:59
VIDEO Je li ovo najteži posao na svijetu? Pogledajte s čime se bore radnici u Sibiru, vani -40°C | Video: 24sata/REUTERS

Svojim videom na društvenim mrežama Pavlina je pokazala kako izgleda priprema za izlazak iz kuće u uvjetima koji za mnoge djeluju nezamislivo. Naglasak je stavila na pravilno odijevanje, jer bez dobre opreme boravak na otvorenom gotovo da nije moguć.

Kaže kako se oslanja na kombinaciju prirodnih i tehničkih materijala kao vunene helanke, perjem punjene hlače te dodatni sloj od sintetike. Neizostavan dio njezine garderobe je i debeli vuneni džemper koji, kako ističe, nosi veći dio godine.

PROMO Zašto su ženske trenirke naša omiljena odjeća tijekom hladnih dana?
Zašto su ženske trenirke naša omiljena odjeća tijekom hladnih dana?

Uz osnovne slojeve, važnu ulogu imaju i detalji. Umjesto klasičnih zimskih čizama, Pavlina bira tradicionalnu obuću izrađenu od kože, dok ruke štiti krznenim rukavicama. U najhladnijim danima poseže i za jaknom od kože foke, a cijeli outfit nadopunjuje vunenim šalovima i kapom s krznom.

Zima nije prepreka svakodnevici

Posebnu pozornost izazvao je dio u kojem je objasnila kako oblači svoju bebu prije izlaska na hladnoću. I ovdje vrijedi isto pravilo – više tankih slojeva umjesto jednog debelog. Vuneni bodi, džemper, hlače i skafander čine osnovu, dok su kolica dodatno izolirana dekama, toplom vrećom i zaštitnim prekrivačem.

@pavlinasudrich Getting dressed for this temperature is no joke 😅#winter #wintersafety ♬ original sound - Pavlina Sudrich

Iako zime u Yukonu znaju biti nemilosrdne, život ondje ne staje. Gradovi funkcioniraju uobičajenim ritmom, djeca idu u školu, a trgovine su otvorene čak i kada dan traje tek nekoliko sati. Stanovnici su se, kažu, naučili prilagoditi – hladnoća se ne doživljava kao prepreka, već kao dio identiteta ovog kraja.

RETRO HIT Široke kožne jakne: Street style hit koji evocira osamdesete
Široke kožne jakne: Street style hit koji evocira osamdesete

Uz surovu klimu, Yukon nudi i prizore netaknute prirode, tišinu sjevera i čestu pojavu polarne svjetlosti. Priča Pavline Sudrich pokazuje kako se uz dobru pripremu i prilagodbu može voditi normalan život i na mjestima gdje zima diktira pravila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dnevni horoskop za srijedu 31. prosinca: Vage će uživati na dočeku, Ovan ide na zimovanje
ŠTO ZVIJEZDE DONOSE?

Dnevni horoskop za srijedu 31. prosinca: Vage će uživati na dočeku, Ovan ide na zimovanje

Pročitajte dnevni horoskop za srijedu 31. prosinca i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Ne trebate ražanj: Evo kako u pećnici ispeći janjetinu i odojak
SUPER SAVJETI

Ne trebate ražanj: Evo kako u pećnici ispeći janjetinu i odojak

Blagdanski i novogodišnji stol u mnogim je domovima nezamisliv bez bogatog pečenja koje se priprema s posebnom pažnjom. Janjetina i odojak tradicionalno su rezervirani za najveća slavlja
20 savjeta za predigru koje će svaku ženu dovesti do 'ludila'
FRCAT ĆE SVE OD STRASTI

20 savjeta za predigru koje će svaku ženu dovesti do 'ludila'

Ukoliko uistinu želite uživati sa ženom u krevetu, jako je bitno da je dovedete u odgovarajuće raspoloženje. Iznenadit ćete se kakvu 'vatru' možete otključati dobrom predigrom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025