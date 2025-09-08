Slavnom umjetniku Michelangelu trebale su tri godine da dovrši kip visok pet metara i težak malo više od pet tona
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Michelangelovog ’Davida’ su predstavili javnosti u Firenci
Čitanje članka: 2 min
Dana 8. rujna 1504. godine Michelangelov kultni kip "Davida" otkriven je javnosti na trgu Piazza della Signoria, ispred Palazzo della Signoria, u Firenci, u Italiji. Kolosalna mramorna skulptura, visoka 5 metara, postala je snažan simbol snage i neovisnosti Firentinske Republike i ostaje jedno od najpoznatijih djela renesansne umjetnosti.
