Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
FELJTON PLUS+

Mijenjali su medicinu: Operacije su se radile na živo, a liječnici 'ubijali' rodilje prljavim rukama

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 6 min
Mijenjali su medicinu: Operacije su se radile na živo, a liječnici 'ubijali' rodilje prljavim rukama
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ignaz Semmelweis shvatio je da liječnici na rukama prenose smrtonosne infekcije rodiljama, dok je William Morton 1846. javno pokazao da se eter može koristiti za bezbolne operacije. Obojica su promijenila medicinu, ali njihove priče završile su tragično

Admiral

Mjesec listopad poseban je i značajan kad govorimo o medicinskim otkrićima jer je upravo taj mjesec bio prekretnica za dvije značajne spoznaje koje su posve promijenile tijek medicine i spasile milijune ljudskih života. Jedan ključni datum je 16. listopada 1846., kad je u bostonskoj bolnici prvi put tijekom operacije upotrijebljen eter, prije kojega su pacijente operirali na živo. A druga spoznaja dogodila se u listopadu 1847., kad je mađarski liječnik Ignaz Semmelweis otkrio da trudnice masovno umiru jer im liječnici koji ih porađaju prenose infekcije na svojim nečistim rukama. Ovoga liječnika često zovu “spasiteljem majki”, no iza svega se krije nevjerojatna i tragična priča genija kojega su na kraju uništili ljudi iz njegove vlastite struke.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo kako rade trgovine u vašem gradu, selu i županiji u nedjelju
ISPLANIRAJTE KUPOVINU

Evo kako rade trgovine u vašem gradu, selu i županiji u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
FOTO Ovakvo tijelo nema nitko: 'Pokrenula sam svoj brend kupaćih da ga više pokazujem'
SAMOUVJERENO I SEKSI

FOTO Ovakvo tijelo nema nitko: 'Pokrenula sam svoj brend kupaćih da ga više pokazujem'

Od influencerice do kreatorice, Jessica Bader svojom vizijom i stilom gradi Jasook Swim, brend modernih kupaćih kostima koji osvajaju društvene mreže i ljubiteljice mode
Horoskopski znakovi po strasti: Koji pali vatru pod plahtama, a koji je samo mlaka vodica?
RAZINA STRASTI

Horoskopski znakovi po strasti: Koji pali vatru pod plahtama, a koji je samo mlaka vodica?

Neki ljudi žive i vole punim intenzitetom, u ljubavi, poslu i svakodnevici daju sve od sebe. Njihova energija ponekad može biti zahtjevna za okolinu, ali upravo ih taj žar čini posebnima i nezaboravnima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026