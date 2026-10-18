Ignaz Semmelweis shvatio je da liječnici na rukama prenose smrtonosne infekcije rodiljama, dok je William Morton 1846. javno pokazao da se eter može koristiti za bezbolne operacije. Obojica su promijenila medicinu, ali njihove priče završile su tragično
Mijenjali su medicinu: Operacije su se radile na živo, a liječnici 'ubijali' rodilje prljavim rukama
Mjesec listopad poseban je i značajan kad govorimo o medicinskim otkrićima jer je upravo taj mjesec bio prekretnica za dvije značajne spoznaje koje su posve promijenile tijek medicine i spasile milijune ljudskih života. Jedan ključni datum je 16. listopada 1846., kad je u bostonskoj bolnici prvi put tijekom operacije upotrijebljen eter, prije kojega su pacijente operirali na živo. A druga spoznaja dogodila se u listopadu 1847., kad je mađarski liječnik Ignaz Semmelweis otkrio da trudnice masovno umiru jer im liječnici koji ih porađaju prenose infekcije na svojim nečistim rukama. Ovoga liječnika često zovu “spasiteljem majki”, no iza svega se krije nevjerojatna i tragična priča genija kojega su na kraju uništili ljudi iz njegove vlastite struke.
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