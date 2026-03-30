Mikro treninzi - nisu zamjena za klasični trening, ali su korisni

Iako ne donose drastične promjene u zdravlju, uz dosljednost mogu postati važan pokretač napretka u fitnessu. Mikro-treninzi su kratke, visokointenzivne sesije koje traju od 20 sekundi do 10 minuta i ponavljaju se više puta dnevno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:34 Trening rukometaša | Video: 24sata/HRS

Predstavljaju praktičan način vježbanja bez opreme koji poboljšava zdravlje srca, jača mišiće i povećava energiju, što ih čini idealnima za osobe s malo slobodnog vremena.

Bibek Gurung, vlasnik i fitness instruktor u Beauty and the Beast Fitness Stationu, s više od osam godina iskustva u fitness industriji, fokusira se na izgradnju dosljednosti i postizanje održivih, dugoročnih rezultata kroz praktične metode treninga.

Na temelju vašeg iskustva, jesu li mikro-treninzi učinkoviti ili samo fitness trend za kratki raspon pažnje?

Da, vjerujem da su mikro-treninzi učinkoviti. Kada se izvode dosljedno i s odgovarajućim intenzitetom, postaju praktična i održiva fitness strategija, a ne samo fitness trend.

Što ih čini korisnima i kako se uspoređuju s tradicionalnim treningom?

Tijekom kratkog treninga tijelo reagira brzo i značajno. Broj otkucaja srca raste, cirkulacija krvi se poboljšava, a mišići se aktiviraju, što također može potaknuti oslobađanje endorfina, poboljšavajući raspoloženje i razinu energije. S vremenom, kada se izvode dosljedno i s odgovarajućim intenzitetom, takve sesije doprinose boljem kardiovaskularnom zdravlju i ukupnoj kondiciji.

Međutim, mikro-treninzi imaju i ograničenja. U usporedbi s tradicionalnim duljim treninzima, često im nedostaje volumen i kontinuirani napor potreban za značajan rast mišića, maksimalni razvoj snage i napredne performanse.

Funkcioniraju li mikro-treninzi samo kao dodatak u određenim fazama ili mogu zamijeniti strukturirani trening?

Mikro-treninzi mogu podržati fitness, ali ne mogu u potpunosti zamijeniti strukturirani trening. Za značajan napredak u snazi i mišićima, planiran i progresivan pristup ostaje ključan.

Zašto je dosljednost važna kod mikro-treninga?

Takvi treninzi djeluju samo ako se rade redovito, jer je svaka sesija kratka, a napredak dolazi kroz ponavljanje. Bez dosljednosti, koristi ostaju ograničene i privremene. Redovita praksa je ono što kratke sesije pretvara u stvarne, dugotrajne rezultate.

Koje su realne promjene u snazi, izdržljivosti ili tjelesnoj kompoziciji koje netko može očekivati nakon tri mjeseca mikro-treninga?

Ako se netko posveti samo mikro-treninzima tijekom tri mjeseca, najrealnije promjene vidjet će se u općoj kondiciji, a ne u dramatičnoj fizičkoj transformaciji. Može očekivati poboljšanu kardiovaskularnu izdržljivost, višu razinu energije, povećanu dnevnu aktivnost i umjeren napredak u mišićnoj izdržljivosti, posebno kod početnika. Tjelesna kompozicija može se blago poboljšati, uz mala smanjenja tjelesne masti ako se održavaju intenzitet i dosljednost uz pravilnu prehranu. Međutim, značajan rast mišića ili veliki dobitci u snazi nisu vjerojatni, jer mikro-treninzi obično nemaju dovoljan volumen ili progresivno opterećenje u usporedbi sa strukturiranim programima treninga. Sveukupno, promjene su značajne za održavanje zdravlja i kondicije, ali ograničene za napredne performanse ili razvoj tjelesne građe.

Foto: 123RF

Pojednostavljuju li takvi treninzi ono što prava kondicija zahtijeva ili čine fitness dostupnijim ljudima s ograničenim vremenom, prostorom ili resursima?

Mikro-treninzi ne pojednostavljuju nužno fitness, ali mijenjaju način na koji mu se pristupa i kako se razumije. Čine vježbanje inkluzivnijim uklanjanjem prepreka poput nedostatka vremena, prostora ili resursa, omogućujući većem broju ljudi da ostanu aktivni i razviju dosljednost. To pomaže normalizirati fitness kao nešto ostvarivo u svakodnevnom životu, a ne kao strogu i dugotrajnu obvezu. U stvarnosti, mikro-treninzi se najbolje promatraju kao početna točka ili pomoćni alat unutar šireg fitness načina života, a ne kao potpuna definicija treninga.

Hoće li se ljudi na kraju vratiti duljim, strukturiranim treninzima ili će mikro-treninzi postati dominantan model fitnessa u budućnosti zbog hibridnog načina rada i kraće pažnje?

Malo je vjerojatno da će mikro-treninzi u potpunosti zamijeniti strukturirani trening. Umjesto toga, vjerujem da će budućnost fitnessa biti hibridna. Kako moderni stilovi života postaju sve vremenski ograničeniji, mikro-treninzi će nastaviti dobivati na popularnosti kao alat za održavanje svakodnevne aktivnosti i dosljednosti. Međutim, strukturirani trening ostat će ključan za one koji teže snazi, rastu mišića i sportskim performansama. Većina ljudi vjerojatno će kombinirati oba pristupa – koristiti mikro-treninge zbog praktičnosti, a strukturirane treninge za dugoročne rezultate, umjesto da se oslanjaju isključivo na jedan.

Nakon više od osam godina fitness industriji, primijetio sam da je jedan od najčešćih izazova s kojima se ljudi suočavaju nedostatak dosljednosti. Iako većina započinje svoje fitness putovanje s visokom motivacijom i entuzijazmom, održavanje tog napora kroz vrijeme ono je gdje mnogi posustaju. Po mom mišljenju, izgradnja dosljednosti uvijek bi trebala biti prvi cilj.

Mikro-treninzi mogu igrati važnu ulogu u tom procesu jer čine vježbanje dostupnijim i pomažu ljudima da ostanu aktivni čak i uz užurban raspored, čime u konačnici podržavaju dugoročno održavanje fitness navika.