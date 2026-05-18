Milenijalci su odrastali iščekujući brak, a Generacija Z to preispituje iz ovih 8 razloga

Dok mnogi sanjaju o tome da odu do oltara i vjenčaju se, sve više mladih napušta ovu bajkovitu ideju. Prošla su vremena kada je biti samac bilo prokletstvo. Za pripadnike generacije Z, odluka da se ne vjenčaju postaje sve češća, i postoji mnogo razloga zašto njihova generacija u potpunosti preispituje tu instituciju
Generacija Z velikim dijelom ne osjeća da je brak potreban za ispunjenu i predanu vezu. Instituciju braka preispituju iz ovih 8 razloga:
1. Vjeruju da postoji ljepota u samačkom životu: Neki ljudi pronalaze sreću u stvaranju vlastite obitelji i gledanju kako im djeca rastu, dok drugi pronalaze smisao i svrhu u samačkom životu. Tako je dobar osjećaj moći sam odlučivati. Možete raditi stvari samostalno, ići kamo god želite bez brige da ćete ostaviti svoju djecu kod kuće i slijediti karijeru iz snova dajući joj sve od sebe. Toliko je slobode u kojoj možete uživati kada ste sami, a mnogi ljudi vole ovu ideju.
2. Vjeruju da brak nema puno veze s ljubavlju: Samo zato što se osoba ne želi udati ne znači da ne vjeruje u ljubav. Neki ljudi ne vjeruju u ideju ulaska u brak samo kako bi nekome dokazali svoju ljubav. Brak ima prilično intrigantnu povijesnu pozadinu. U jednom trenutku, žene su se tretirale kao 'vlasništvo' muževa. Istraživanja su pokazala da parovi koji žive u izvanbračnoj zajednici zapravo doživljavaju više sreće i samopoštovanja od bračnih parova, što sugerira da je predanost puno važnija od pravnog ugovora.
3. Vjeruju da financijska stabilnost treba doći prije braka: Prema istraživanju, 25% Amerikanaca se nikada neće vjenčati. Tri glavna razloga su: 1) još nisu pronašli pravu osobu, 2) nisu spremni skrasiti se i 3) nisu financijski stabilni i nemaju posao. Vjenčanje nije samo zajednički život punim plućima. To također zahtijeva pronalaženje doma, zarađivanje za život, odgoj djece i plaćanje računa. Vjenčanje može biti skupo.
4. Imaju problema s povjerenjem kada je u pitanju brak: Oko 35% ove generacije odraslo je s razvedenim roditeljima. Ne možete kriviti ove ljude što ne vjeruju u ideju braka. Predanost je velika riječ i nisu svi sposobni dati je nekome. Vjerovati ljudima može biti teško. Pustiti nekoga u svoj život i učiniti tu osobu središtem svog svemira zahtijeva puno hrabrosti, a gotovo je nemoguće kada toj osobi ne vjerujete.
5. Uživaju u neovisnosti: Biti samac znači da nikome ne dugujete objašnjenje za svoje odluke. Neki ljudi pronalaze radost u tome što su sami. Uostalom, biti 'sam' ne znači uvijek biti usamljen. Oni su neovisni ljudi kojima ne treba netko tko će ih ispuniti. Pronalaze sreću i zadovoljstvo u životu kakav jest i ne vide nikakvu vrijednost u tome što se moraju vjenčati s nekim. Istraživači su otkrili da neovisnost koja dolazi sa solo životom potiče samospoznaju i oslanjanje na sebe, omogućujući ljudima da se prilagode svojim karijernim, osobnim i financijskim ciljevima.
6. Još smišljaju svoju karijeru: Svi imamo različite prioritete, a za neke ljude brak jednostavno nije jedan od njih. Iako to ne znači uvijek da ne možete ostvariti svoje karijerne ciljeve nakon što se vjenčate i imate djecu, u većini slučajeva to je teško učiniti. Nakon što dobijete dijete, vaši se prioriteti mijenjaju. Morat ćete se usredotočiti na njihov odgoj čak i ako to znači da ćete dati otkaz, odgoditi promaknuće i promijeniti karijeru.
7. Nisu uvjereni da je brak baš toliko dobar: Mnogi dugogodišnji parovi ne stupaju u brak jer nisu sigurni hoće li njihova veza i dalje funkcionirati nakon što se vjenčaju. Malo svađe je u redu i zapravo je zdravo. Ali za parove koji se stalno svađaju i prepiru oko mnogo stvari, svaki dan, brak možda nije opcija. Umjesto da žure s vjenčanjem, odvoje vrijeme kako bi vidjeli jesu li zaista dobar par i imaju li uspješnu vezu kao bračni par.
8. Imaju netradicionalne stavove o braku: Mnogi ljudi su tradicionalni i žive po pravilima koja je postavilo društvo. Drugi pak imaju liberalnije stavove o životu, posebno kada su u pitanju veze. Brak je za većinu ljudi jedna od najvećih stvari u životu. Ali za neke jednostavno nije. Važno je da svi poštujemo međusobne stavove o braku. Uostalom, svi se mogu složiti da je vrednovanje veza daleko važnije od pravnih dokumenata.
