Milica iz Koprivnice osvaja 'sve' nagradne igre, a otkrila je kako

Vrabelj obožava nagradne igre i često osvaja nagrade. Dosad je dobila i nekoliko vrijednih, no kaže da čarolija nije u dobitku nego u samoj igri - onih nekoliko dana iščekivanja da vas izvuku

<p><br/> - Nema te nagradne igre u kojoj nešto nisam osvojila – kaže uz smijeh Koprivničanka <strong>Milica Vrabelj</strong>, za koju brojni ljubitelji nagradnih igara na Facebooku reći da je prava sretnica. Svako malo se negdje pojavi kao dobitnica i prima čestitke za upornost ili kreativnost koju je pokazala.</p><p>Te dvije osobine su najvažnije ako se želite svrstati među dobitnike, kaže, te dodaje kako je većina nagradnih igara na Facebooku zapravo jednostavna. Najčešće, dovoljno je samo 'lajkati' i podijeliti neku stranicu, iako ponekad treba nešto i znati, jer se traže i odgovori na pitanja. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Sinjanin osvojio 300.000 kuna u igrama na sreću, pa podijelio obitelji i potrebitima</p><p>- Najviše volim igre u kojima moram smisliti slogan, ili pjesmicu o proizvodu, jer se i inače bavim pisanjem pjesama. Leže mi i one u kojima je dovoljno samo zapratiti neku stranicu i podijeliti je, uz tagiranje prijatelja. A najteže je nešto osvojiti u onima u kojima moraš postaviti neku fotografiju, pa nagovarati prijatelje da ju lajkaju, jer nagradu osvaja fotka s najviše lajkova. Ne volim gnjaviti ljude, pa te igre baš i ne volim – priča Milica.</p><p>Dodaje kako je u nagradnim igrama počela sudjelovati još prije nekoliko godina, sasvim slučajno. Vidjela je jednu jednostavno nagradnu igru, pomislila je 'zašto ne' i odmah dobila, pa je to bio poticaj za dalje.</p><p>- Ne sjećam se više što je bila ta prva nagrada, no zato rado pamtim one vrijedne. Jedna od prvih bila je polica autoosiguranja, u nagradnoj igri jedne osiguravateljne kuće, koja je fino rasteretila kućni budžet. Jednom sam osvojila 100 eura u nagradnoj igri jedne banke, a najvrjednija nagrada bio je jedan bicikl, kojeg sam poklonila sinu. Sjećam se da su iz tvrtke koja je organizirala nagradnu igru rekli da je riječ o biciklu vrijednom oko 6000 kuna – priča Milica.</p><p>Bicikl je sinu itekako dobro došao. No, kako se javlja gotovo u svakoj nagradnoj igri na koju naleti, dosad je dobila i puno toga što joj ne treba.</p><p>- Primjerice, neke lijekove, ili odjeću koja mi ne odgovara, ili neke nagrade u drugom gradu. Takve stvari odmah poklonim ljudima za koje znam da bi mogli trebati – kaže Milica. No, mnoge stvari su joj itekako dobro došle: Od kišobrana, kozmetike, ručnika za plažu, nakita, praška za rublje, pa do delikatesa – paketa salama, tjestenine, ili piva.</p><p>Njima se najviše raduju njen suprug i dva sina s prijateljima, a njoj su među dražim nagradama kolači od Slastica DonMare iz Ludbrega, koje je dobila pred jedan Uskrs. </p><p>- Tako ih sama nisam morala peći - kaže u šali. Iako sve te nagrade itekako dobro dođu da se rastereti kućni budžet, to joj, kaže, nije glavni motiv za igranje nagradnih igara, kao ni mnogima po čijim profilima na Facebooku možete vidjeti da su se na tu mrežu prijavili samo zbog sudjelovanja u igrama. </p><p>- Sve me to jako veseli. Naravno, najviše se veselim kad dobijem nagradu, no podjednako me veseli i kad odigram igru, pa moram izdržati onih nekoliko dana iščekivanja do izvlačenja, dok ne saznam je li nagrada moja. To je vrijeme kad mi baš proradi adrenalin, pa se doma šalimo da sam već ovisnica o nagradnim igrama – kaže. <br/> </p>