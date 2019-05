Mirela i Matea: ‘Tatini šokica i šokac sad krase naše torbe...’

Mirela (51) i kći Matea (25) Šimunić godinama su u “kutiji uspomena” čuvale likovne i kreativne uratke svog preminulog supruga i oca Miljena Šimunića, poznatog vinkovačkog slobodnog umjetnika.

Prije nego će zauvijek otići on je naslikao svoj zadnji ciklus radova, dvanaest minijatura u akrilu, dvanaest parova Šokca i Šokice, kroz koje je ispričao priču o Slavoniji, njenim običajima i tradiciji, o ljudima koji su nekada tu živjeli. Nije tada ni slutio da svojim ‘curama’ ostavlja temelj za poduzetničku ideju. One će Šokicu i Šokca pretvoriti u urban etno fashion brand MIKO.

- Kći studira akademsko kiparstvo, a ja sam učiteljica u školi. Sanjarile smo o svojoj maloj tvrtki u kojoj bismo nešto kreativno proizvodile. Obje volimo modu, cipele, torbe i to je nekako bio smjer našeg razmišljanja - kaže Mirela. Odlučile su se za torbe.

- Uvijek sam voljela nositi neobične i malo drugačije torbe, a takvih baš nema na našem tržištu. Da bih isprobala kako bi to izgledalo, napravila sam prvo sebi torbu - veliki ruksak kojega više ne radimo jer je to bio prevelik model. No imamo barem petnaest torbi koje nikada nisu ugledale svjetlo dana. Navečer ih “složim”, a ujutro ih rastavim jer mi se više ne sviđaju - priča kreativna Mirela.

Dvije su godine zapravo razvijale ideju, prevrtale kože, tražile tko će im zamisli realizirati. Do kvalitetnih torbi došle su nakon niza pokušaja i isprobavanja. To je bila “testna faza”. Iako su morale puno toga naučiti o koži i proizvodnji, nisu odustale.

S projektom razvoja svoje male tvrtke započele su prije dvije godine, a obrt su otvorile prošle zime.

- Tek kad kreneš u posao otkriješ prepreke. Ideja nam je bila da svaka naša torba nosi lik Šokca i Šokice koje je nacrtao tata pa je već u startu bilo teško naći tko radi print na kožu. I sama nabavka i odabir koža je teška. Nabavljamo ju sa svih strana, a i torbe nam šije nekoliko žena diljem Slavonije. Jedna torba prođe puno ruku prije nego dođe na tržište. Torbe radimo od prave kože koju nabavljamo iz Italije, ali i od umjetne kože koja ima certifikat kvalitete - govori Matea. U prosjeku svakih mjesec i pol izbace novi model torbe.

Sve su torbe “limited edition” zbog kože koju ne nabavljamo na veliko nego onoliko koliko nam treba za kolekciju. Za sada imamo sedam modela torbi. Težimo tome da se svaki model može nositi na više načina, kažu mama i kćer.

Zato njihovi ruksaci imaju mobilne naramenice koje se po potrebi mogu skidati pa ruksak postaje ručna torba.

- Imamo i mali model torbi koje se nose oko struka i preko ramena. Volimo da su torbe praktične, unikatne, nosive na više načina i kvalitetne. Svaka ima motiv Šokca i Šokice bilo da su isprintani na torbu ili da su na medaljonu koji je zakačen na torbu - govore Mirela i Matea.

Mirela je zaljubljenica u šareno, a Matea u jednobojno pa su se oko dosta modela morale dogovarati i naći kompromis.

- Matea je korektivni element u svemu jer kroz stečena znanja na akademiji razvija osjećaj za estetiku. Ona je i osmislila konačni vizualni identitet našeg brenda. Većinu posla preuzela je na sebe iako joj to polako postaje velika obveza obzirom da studira, a i često boravi u inozemstvu - kaže mama Mirela dodajući kako nije ni slutila da će njihove torbe tako brzo naći svoje kupce.

- Tri butika u Hrvatskoj su nam ponudili da kod njih prodajemo pa se one sada mogu naći u Varaždinu, Rijeci i Šibeniku. Par torbi otišlo je i u inozemstvo. Većinom prodajemo preko društvenih mreža i nemamo svoju prodavaonicu. Uskoro planiramo raditi i web shop. Imamo puno narudžbi i meni je drago što tatine minijature a i naša kreativnost ostavljaju traga, bude emocije, jer to je smisao mode - ističe Matea dodajući kako nema ništa protiv širenja poslovanja iako sve razvijaju postepeno.