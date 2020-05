Mirza Tetarić: Mi smo kao pleme koje se neprestano mijenja

Jedan od zasigurno najspektakularnijih događaja ovogodišnjeg Chill&Grilla bio je nastup na vrhu zgrade fantastičanog Soul Shadows benda. Popularni banda Soul Shadows čija je glazbena kvaliteta prepoznata u najboljem amsterdamskom klubu za live svirke - BOURBON STREET CLUB svojevremeno je surađivao s brojnim svjetskim glazbenicima kao što su: Mario Biondi, Gregory Porter, Smoove & Turell, Beyonce Band.

Samo za 24sata razgovaramo s Mirzom Tetarićem, frontmenom benda koji je podijeli je s nama svoju svakodnevnicu, svirke s najboljim svjetskim glazbenicima i ljubav prema rodnoj Banja Luci.

Foto: Soul Shadows

Tko su zapravo Soul Shadowsi i kako izgleda vaša svakodnevica?

MIRZA: Soul Shadows je zamišljen više kao 'plem' koje se neprestano mijenja, ovisno o tome gdje na svijetu sviramo. Osnova smo braća Bashir , G. O. C. i ja. Moja svakodnevnica izgleda tako da se budim kasno, rijetko prije podne, ali rijetko i legnem prije 3,4 ujutro jer ili smo u klubu i sviramo do rano ujutro ili sam u studiju ili sam naprosto kreativan gdje god da jesam. Uvijek neke melodije, stihovi, ideje kolaju kroz mene, a večeri su za to najbolje i najinspirativnije.

Kao muzičari, mi nemamo rutinu nego je svaki dan, kao i svaki posao i angažman drugačiji. To je neka vrsta slobode unutar sistema, ali nama tako odgovara. Nismo mi stvoreni za drill od 09,00-17,00. Što se tiče zahtjevnosti - nezahvalna riječ je ''najzahtjevniji''... Svi imamo neke svoje muzičke standarde koji su manje ili više zahtjevni... Ja bih samo rekao da sam ja najkompliciraniji, ali onako općenito kao osoba... Što je nekad dobro, a ponekad je ajme majko.... A zadnju riječ uvijek ima dobra ideja i dobar prijedlog, nebitno od koga dolazi. A to je samim time i kompromis, jer ako je neka ideja super - nema joj potrebe kontrirati pa se prihvaća sama po sebi.

Pola godine živite u Zagrebu, pola u Amsterdamu. Gdje je ljepše živjeti?

MIRZA: Pa zapravo živimo svi tamo gdje nas naša muzika nosi. Prošle godine smo proveli ljeto na našoj obali, svirali smo po svijetu tako da je naš dom zapravo majka Zemlja. A što se tiče Zagreba i Amsterdama, velika je razlika u puno stvari. Ono što je meni najbitnije - Amsterdam ima multikulturalnost, multietničnist što meni izuzetno odgovara, puno je više ''relaxed'' što mi također odgovara, i ima klupsku i muzičku scenu koja se nažalost u Zagrebu odavno ugasila, tako da se svaku noć može nastupati i uživati u nastupima najraznolikijih muzičara i stilova. I stvarno sam sretan i ponosan da smo dio te scene Peter Sid Bashir i Samir Bashir su nas tu uveli prije 11 godina i to je stvarno super osjećaj i ludilo.

Foto: Soul Shadows

Jeste naučili nizozemski?

MIRZA: Nizozemski nešto kontam kad pričaju, to je neka kombinacija engleskog i njemačkog koje pričam i razumijem, ali daleko od toga da ga govorim. Engleski je u Amsterdamu i gotovo službeni jezik, pa nema baš ni previše presije za naučiti full nizozemski,ali bih volio imati i to znanje.

U Amsterdamu svirate u jednom od naznačajnijih klubova. Tko je vaša publika?

MIRZA: Publika je najraznovrsnija moguća. Svirke su uglavnom od 22,00 do 05,00 ujutro tako da neprestano ulaze novi ljudi i gosti, puuuuno muzičara iz cijelog svijeta koji se često pridruže na stage-u, puno turista od svukud.... Jedan veliki candy shop.

Svirali ste s brojnim svjetskim soul zvjezdama. Koga biste posebeno izdvojili?

MIRZA: Dubrovnik, park Orsula, mi i Mario Biondi - od ambijenta do svirke - nezaboravno. I prije 10-ak godina svirke u Zagrebu i New Yorku sa curama iz pratećeg band-a od Beyonce.... Ludo i fenomenalno!

Foto: Soul Shadows

Koliko instrumenata svirate?

MIRZA: Ja sam prije svega pjevač. Sviram gitaru, klavir poznajem, a snalazim se i na drugim instrumentima, bas gitara, percussije.....

Napisali ste mnogim hrvatskim izvođačima pjesme. Koje su vam najdraže?

MIRZA: Puno sam radio s hrvatskim muzičarima, bio mnogima i vocal coach, puuuno različitih angažmana i projekata.... Ne mogu o ''najdražima'' jer su sve suradnje posebne i drage na svoj način, ali one prve profesionalne suradnje su nekako extra.... To bi bila suradnja s Ivanom Husar Mlinac, s kojom sam prijatelj 20 godina i koja je prva prepoznala moj talent na profesionalnoj razini i u taj svijet me uvela, na čemu sam joj zahvalan zauvijek. Njoj sam imao čast napisati pjesmu ''I da sutra..'' za njen solo album. A najdraža mi je svaka slijedeća.

Koliko često odlazite u rodnu Banja Luku?

MIRZA: Rodnu Banja Luku posjetim barem 2-3 puta godišnje. Imamo neki neobičan odnos, oboje smo se jako promijenili od kad smo se burno razišli, ali smo neodvojivi dio jedno drugoga. To je bio jedan apsolutno predivan zeleni grad u kojem je bilo bajkoviti lijepo odrastati uz pjesmu. Bosnu volim zbog svega što ona jeste, najviše zbog njenog duha i muzikalnost koje su nešto naposebnije što Ona ima.

Vaš nastup je pohvalio i veliki Mario Biondi, rekavši da nešto ovako dobro nije čuo još od Brand New Heaviesa. Po čemu su Soul Shadowsi takva glazbena atrakcija?

MIRZA: Naša priča i pojava su autentične i pored kvalitete naše svirke, live nastupa i pjesama - čini mi se da je tu i naša kvaliteta. Sintetiziramo svojom muzikom neke "suprotnosti" - istok i zapad, crno i bijelo, toplo i hladno. Ne radimo nikakve podjele i granice, tako i privatno i znam da to ljudi vole. U stanju smo u jednoj pjesmi spojiti soul/funk/disco/sevdah/reggae/orijent..... To mi je nekako najdraže.

Može li se dobro živjeti od glazbe u današnja vremena?

MIRZA: Glazba je profesija. Svaka profesija zahtjeva predanost da bi se od nje moglo živjeti i materijalno. Puno je tu stvari koje nemaju veze sa glazbom, a moraju se poklopiti. U mom i u našem slučaju - jako rano smo počeli profesionalno biti u glazbi, tako smo stvorili neki network koji je onda samo rastao proporcionalno s našim fizicko/glazbeno/duhovnim rastom. A kad ti jednom najveća strast postane profesija - nema većeg blagoslova uz sve teškoće i prepreke tog puta.

Foto: Soul Shadows

Kako se nosite sa stanjem oko koronavirusa? Gdje se vidite u budućnosti?

MIRZA: Biti full time profesionalni ''radni'' muzičar koji uglavnom zarađuje od organskih live svirki, kao i bilo koji takav umjetnik je uvijek hod po rubu. Sigurnost zaboraviš, divlji i nepredvidiv svijet te čeka i na to smo se odavno navikli. Nije za svakoga, ali osim što je nepredvidivo, jako je i uzbudljivo i poprilično ti razvija intuiciju i inteligenciju za preživjeti.Tako je naš "surviver mode" jako dobro pripremljen za bilo koju slijedeću krizu koja nam je svako malo skrojena. A to su ujedno i trenuci kad je umjetnik najkreativniji.

Kako izgleda vaš idealan Chill&Grill dan?

MIRZA: Moj idealan chill dan je uvijek i samo vezan uz prirodu, volim šume, životinje, more, rijeke, jezera, brda, šetnje, osamu i meditaciju.

Ako ste slučajno propustili svirku Soul Shadowsa to nije problem jer će vas ovaj zagrebačko-amsterdamski bend sa krovova zgrada zabavljati i ove nedjelje od 14:30 sati. Pratite nas i dalje jer Chill&Grill je cjelomjesečni spektakl u kojem 24sata građanima diljem Hrvatske kroz digitalne platforme donosi pregršt sadržaja, iznenađenja i nagrada.